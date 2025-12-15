La plataforma gastronómica Taste Atlas ha actualizado su selecta lista de los mejores cien platillos en el mundo basado en 453 mil 720 reseñas de 11 mil 781 recetas alrededor del mundo.

En esta ocasión la tabla es liderada por la sopa Vori-vori de Paraguay; un platillo caldudo que tiene como protagonista a unas bolitas hechas de harina de maíz con queso que son cocinadas en un caldo que puede incluir pollo, res, vegetales y hierbas. El plato tiene una alta calificación de 4.64 sobre 5 y destaca porque se puede encontrar tanto en zonas rurales como en las principales ciudades del país.

¿Cuál es el mejor platillo de México?

Con una calificación de 4.49 sobre 5 y entrando en el Top 10 de las mejores recetas del mundo en la posición número 9, según Taste Atlas, la icónica quesabirria es el mejor platillo de México en este momento de la temporada 25/26 de la plataforma.

Esta preparación es una comida popular con sabir de calle que combina la tradicional birria con las quesadillas. Y si bien tiene su origen en Tijuana, Baja California, al norte del país. Taste Atlas revela que el mejor lugar para probar este platillo se encuentra en Guadalajara.

La quesabirria consiste en una gran quesadilla con una cantidad generosa de queso derretido hasta que logra cierto nivel de crocante. Además, la tortilla va cargada del guiso de birria que queda debajo de esta capa de queso. En restaurantes suele acompañarse con un consomé para remojar el taco y añadir otra sabor y textura a una preparación por si sola deliciosa.

Con respecto a los aditamentos, se le puede añadir cebolla, chile y cilantro.

¿En dónde se come la mejor quesabirria?

De acuerdo con Taste Atlas, el lugar número uno en el mundo para pedir una quesabirria es en el restaurante Birrería Las 9 Esquinas ubicado en avenida Cristóbal Colón 384 en el Centro Histórico de Guadalajara.

