El brote más importante de sarampión se concentra en Jalisco: Salud

Este martes, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), informó que Jalisco es el estado donde se encuentra actualmente el brote "más importante" de sarampión, aunque se han logrado avances significativos en vacunación.

Durante la conferencia la Mañanera del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario indicó que en la entidad se elevó la cobertura de la primera dosis de 65% a 85%, la segunda de 64% a 89% y la tercera de 61% a 84, con el objetivo de llegar al 95 por ciento.

Detalló que al detectar un caso de sarampión en el estado, se hace un barrido de 25 manzanas alrededor de la zona y se aplican vacunas.

Reportó, además, que los estados de Michoacán y Guerrero también tienen un número significativo de casos, y en Chihuahua, donde se detectaron los primeros contagios, la situación "está ya prácticamente controlada".

Hasta el pasado 18 de enero, en Jalisco se acumulaban alrededor de mil 20 casos de sarampión, de los cuales el 96 por ciento no contaba con esquema de vacunación completo.

Recientemente, el secretario de Salud del Estado de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que tan solo en las primeras dos semanas del año se contabilizaron cerca de 350 contagios activos de la enfermedad, por lo que las autoridades sanitarias reforzarán la vacunación en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), donde se concentra el 80 por ciento de los pacientes.

Tonalá concentra la mayor cantidad de casos de sarampión en el AMG, seguido de Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan, El Salto y Tlajomulco.

Con información de SUN y EFE

