Tarjeta Única Al Estilo Jalisco: ¿Qué documentos se necesitan para recogerla?

Este lunes 19 de enero comenzó la entrega de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco a las personas que realizaron el prerregistro con éxito, en los módulos habilitados para este fin en la Zona Metropolitana de Guadalajara (AMG) y municipios con pago electrónico en el transporte público.

Al acudir a la cita, es crucial que los interesados acudan con la documentación necesaria para recibir el plástico.

¿Qué documentos se necesitan para recoger la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

Para recoger el plástico se debe presentar el comprobante de cita, una copia de la INE por ambos lados, además del acuse de recibo (3 páginas) otorgado durante el proceso de prerregistro.

Además de estos papeles, las personas beneficiarias de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte deberán acudir con la documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y con su tarjeta actual de estos programas para intercambiarla.

¿Para qué sirve la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

Con esta herramienta, la población en general podrá acceder al subsidio de tres pesos en el pasaje del transporte público, para pagar 11 pesos en lugar de 14.

También permitirá el depósito y retiro de efectivo, pagar servicios, realizar compras en línea, ahorrar con un rendimiento anual de 10% y, próximamente, acceder a créditos, así como recibir remesas con tasas preferenciales.

En adición, la tarjeta pretende concentrar todos los programas sociales impulsados por el Gobierno local en un solo lugar, como servicios de salud para personas sin seguridad social, el apoyo para guarderías, para cuidadoras, personas con discapacidad y apoyos al campo.

¿Cómo tramitar la Tarjeta Única al Estilo Jalisco en línea?

Ingresa al enlace www.tarjetaunica.jalisco.gob.mx/ y da clic en “haz tu prerregistro aquí” Ingresa la información requerida Se validará tu información y recibirás un SMS a tu celular para que puedas hacer una cita. El proceso de validación puede durar hasta una semana Cuando te llegue el SMS, vuelve a ingresar a la página y selecciona hora y día de tu cita, e imprime el acuse de recibo (3 páginas), que llegará a tu correo electrónico Asiste a tu cita en el módulo asignado con tu acuse de recibo impreso y copia de tu INE por ambos lados Entrega tu acuse de recibo (3 páginas) y la copia de tu INE y te entregarán tu Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

Para mayor información, cualquier persona se puede comunicar al número 33 2451 2667 o en las redes oficiales del Gobierno de Jalisco.

