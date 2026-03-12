El director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), Antonio Juárez, garantizó que el agua que suministra el organismo a la ciudadanía sí cumple con la normatividad de calidad establecida por las autoridades en la materia.

Esto se da cuando en las últimas semanas hay reportes de mala calidad y mal olor en el líquido que llega a los habitantes de la ciudad; incluso, el mismo organismo ha reconocido estas condiciones.

"Son picos que se nos han estado presentando, como lo hemos manifestado, con todo lo que tenemos a través de la conducción antigua, y una planta potabilizadora que hoy tiene muchos años y que se complica mucho el proceso".

"Quienes tendrán que juzgar sobre los riesgos, propiamente las autoridades respectivas que, de hecho, estamos hombro con hombro, revisando, participando, y todos lo estaremos revisando conforme a los protocolos. Entregamos el agua que sí cumple con la normatividad; siempre estamos cumpliendo con la normatividad", dijo.

El funcionario acudió ante el Congreso de Jalisco para reunirse con la Comisión de Hacienda legislativa para dar cuenta sobre auditorías entregadas por el Siapa al Congreso local.

En días anteriores, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que la mala calidad del agua se debe a descargas irregulares realizadas tanto por particulares como por entes públicos hacia las redes del organismo operador, lo que terminó por afectar el suministro que llega a los hogares.

Incluso, la Comisión para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios (Corpisjal) informó que llevará a cabo muestras de agua en algunas de las casas, a fin de determinar el nivel de contaminación y conocer los riesgos para la salud que podría representar el contacto con el líquido.

Antonio Juárez insistió en la petición de que la población abra la llave para que corra el agua hasta que deje de estar turbia y en que la solución a estos problemas es la construcción del segundo acueducto Chapala - Guadalajara y la modernización de la planta Potabilizadora número 1.

Antes de la reunión, un ciudadano pidió al director analizar una muestra de agua en un frasco, con el fin de comprobar si es adecuada para lavarse los dientes o no.

