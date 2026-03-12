En el marco del Día Internacional de la Mujer, Movimiento Ciudadano Jalisco, a través de la Delegación de Mujeres en Movimiento, realizó un homenaje póstumo a Blanca Esthela Álvarez, quien fungió como regidora de La Manzanilla de la Paz y fue encontrada sin vida al interior de su vehículo en una brecha del municipio el pasado 13 de febrero.

"Se hizo honor a Blanca, una mujer valiente, servicial, incansable y que trabajó durante años de una manera eficiente y sensible por su municipio, especialmente por aquellos que estaban en una situación particularmente vulnerable" , señaló la estructura estatal del partido a través de un comunicado.

En el evento, la coordinadora Mirza Flores destacó la generosidad de la regidora, y llamó a honrar su memoria no solo con el recuerdo o las lágrimas, sino también con su ejemplo.

La investigación por el asesinato de Blanca Esthela Álvarez continúa en curso y esta semana, la Fiscalía de Jalisco informó la detención de Blanca Lorena “N”, quien presuntamente estaría involucrada en la muerte de la regidora.

¿Quién era Blanca Álvarez?

Blanca Esthela Álvarez Chávez era la regidora por el partido político Movimiento Ciudadano en el cabildo del municipio de La Manzanilla de la Paz, en el Estado de Jalisco, en la actual administración. Su carrera en el ámbito político la llevó a postularse en dos ocasiones para el puesto de presidenta municipal, incluyendo los comicios pasados de 2024.

Al mismo tiempo, la mujer desarrollaba también actividades empresariales en el sector turístico. Hasta el momento se desconocen las líneas de investigación que se siguen por el asesinato de Blanca Esthela, por lo que no es posible conocer si se trató de un hecho relacionado con la política, con su incursión en el sector turismo o si derivó de temas personales.

Entregarán reconocimientos a ocho mujeres

Con el objetivo de conmemorar el 8M, Movimiento Ciudadano Jalisco informó que se hará entrega de ocho reconocimientos a mujeres que se han distinguido por contribuir a su comunidad y destacarse en oficios o actividades tradicionalmente relacionadas con los hombres.

La primera distinción fue entregada en Zacoalco de Torres a Margarita Cajero Beleche, artesana dedicada a la elaboración de los tradicionales equipales.

