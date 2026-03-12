En los últimos meses, el gobierno del estado ha impulsado la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco como una herramienta para moverse en el sistema de transporte público con pago digital y acceder a funciones bancarias, además de concentrar programas sociales.

Aunque esta tarjeta iba a ser el medio a través del cual la ciudadanía podría acceder a un subsidio parcial en los pasajes, para pagar 11 pesos en lugar de 14, y 5 en el caso de los estudiantes, ante las inquietudes de la población, las autoridades informaron recientemente la decisión de que la tarifa aplique a todos los usuarios, sin importar el método de pago que utilicen.

¿Es necesario tener la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco para pagar 5 pesos en el transporte?

Ante las dudas de la población, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, descartó que la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco sea el único medio a través del cual la comunidad estudiantil podrá acceder a la tarifa preferencial de 5 pesos en el transporte público.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario estatal señaló que el costo por viaje será de 5 pesos para todos los estudiantes, sin importar el método de pago empleado ni si forman parte de un plantel público o privado.

De este modo, se podrá acceder al descuento con la tarjeta de Mi Pasaje, Yo Jalisco e incluso con la credencial de la Universidad de Guadalajara, la cual tiene un chip incluido para usarla de este modo.

Quiero compartirles una información muy importante sobre los distintos métodos con los que las y los estudiantes de Jalisco podrán activar su tarifa preferencial de 5 pesos para el transporte público.



Tendrán validez la tarjeta de Mi Pasaje que se usaba anteriormente, también la… pic.twitter.com/a9rD2WH3do — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) March 12, 2026

"No existe ningún condicionamiento; solo deberán acreditar que son estudiantes con su kárdex y su CURP y seguir el mismo proceso que habitualmente realizan para activar sus tarjetas con descuento", escribió Lemus en redes sociales.

La nueva tarifa de 5 pesos para estudiantes entrará en vigor a partir del próximo 1 de abril y se mantendrá durante todo el sexenio de Lemus, es decir, hasta 2030, garantizó el gobernador.

Lee también: Así cotiza el peso frente al dólar la mañana de este jueves

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB