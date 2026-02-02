Calendario de la prórroga para el cambio de placas gratuito en Jalisco 2026

Los propietarios de vehículos que realizaron el pago de su refrendo en 2025, pero que aún no han efectuado el canje de placas, cuentan con una prórroga de tres meses para realizar el cambio en 2026. Dicho proceso deberá llevarse a cabo de acuerdo con un nuevo calendario emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco.

De acuerdo con la dependencia, esta medida responde a la alta demanda que el trámite registró durante el último trimestre de 2025: en octubre se realizaron más de 120 mil sustituciones, noviembre cerró con más de 150 mil canjes, y diciembre alcanzó más de 180 mil placas reemplazadas.

Calendario para la sustitución de placas en Jalisco 2026

Las autoridades informaron que la prórroga tendrá vigencia del 2 de enero al 31 de marzo de 2026 y se aplicará conforme al siguiente calendario:

Enero: terminaciones 1, 2, 3 y 4

Febrero: terminaciones 4, 5, 6 y 7

Marzo: terminaciones 7, 8, 9 y 0

Cabe recordar que el canje de placas es obligatorio para todos los vehículos cuyas láminas tengan los diseños “Maguey”, “Minerva” y “Gota” (roja y verde), incluyendo motocicletas, remolques, transporte público, taxis, automóviles y camionetas.

Estos diseños no cumplen con los requerimientos técnicos establecidos para las placas vehiculares en todo el territorio nacional, conforme a la norma federal NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

¿A quiénes aplica la prórroga para la sustitución gratuita de placas?

La prórroga aplica exclusivamente para quienes hayan cubierto el pago del refrendo vehicular 2025 y cuenten con un registro vehicular activo y actualizado en el Padrón Vehicular; es decir, que no requieran realizar actualizaciones de datos, como cambio de propietario u otros trámites que impliquen la modificación del registro.

Para agendar una cita se debe ingresar al portal sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora .

En la oficina, los contribuyentes deberán entregar el juego de placas anterior, presentar identificación oficial vigente en original y copia, así como el documento que acredite la propiedad del vehículo —factura, sentencia judicial o cesión de derechos— también en original y copia.

Asimismo, deberán presentar un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días y el comprobante de verificación vehicular.

Las personas que no realizaron el pago de su refrendo vehicular en 2025 y que estén obligadas a sustituir sus placas deberán cubrir en 2026 el costo de la dotación de placas, que asciende a 2 mil 500 pesos.

Las únicas placas válidas en el estado durante 2026 serán los diseños “Collage” (2019) y “Cabañas” (2025). Quienes circulen con placas obsoletas podrán ser sancionados por las autoridades, con multas y la posible retención del vehículo.

