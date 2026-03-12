Expo Guadalajara proyecta la construcción de un Palacio de Congresos

Expo Guadalajara planea construir un Palacio de Congresos que se edificará en el terreno ubicado frente al recinto ferial sobre Avenida de Las Rosas y Mariano Otero, donde actualmente opera un estacionamiento.

El proyecto se construirá en un terreno de 25 mil metros cuadrados que es propiedad del recinto ferial y deberá conectarse mediante un túnel o puente con las actuales instalaciones de Expo Guadalajara.

La obra se encuentra en fase de estudios

José Andrés Orendáin De Obeso, presidente de Expo Guadalajara, detalló que la obra se encuentra en fase de estudios, por lo que se prevé tener el diseño conceptual para finales de abril.

A la construcción del Palacio de los Congresos se sumarán los 90 mil metros cuadrados con los que actualmente dispone el recinto ferial.

Una vez finalizado el Palacio de los Congresos, la superficie utilizable de Expo Guadalajara superará los 100 mil metros cuadrados, con lo cual se ubicará entre los grandes centros de ferias y exposiciones del mundo.

De acuerdo con Expo Guadalajara, solo 6% de los recintos feriales a nivel global están en la categoría de "grande", entre los cuales se encuentran Milán, Alemania, Barcelona y China.

"Nosotros estamos prácticamente a dos semanas de terminar nuestros estudios de mercado y de viabilidad de negocio; tentativamente se ve muy favorable nuestro escenario para poder construir un Palacio de Congresos y salir a competir por ese mercado en el mundo", detalló el presidente de la Expo Guadalajara.

Se trabajará en un proyecto conceptual arquitectónico

Asimismo, añadió que en los próximos días se trabajará en un proyecto conceptual arquitectónico que podría estar a finales de abril y, una vez definido, se reunirán con autoridades del Gobierno del Estado para integrar este proyecto al Nodo Expo Guadalajara que se dio a conocer hace unos días por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) y que contempla la construcción de un paso a desnivel.

Te puede interesar: Guía Michelin: 5 restaurantes de Jalisco que pueden ganar una estrella en la próxima revisión

"Y ahora sí hacer una coordinación fina de cómo podría convivir este proyecto de construcción de obra pública con los trabajos del recinto", comentó Orendáin De Obeso.

La SIOP dio a conocer hace unos días el Nodo Expo Guadalajara, que contempla un paso a desnivel que busca armonizar de manera peatonal la zona del recinto ferial.

Además de la edificación del Palacio de Congresos, se contempla la construcción de un túnel vehicular de cuatro carriles, la reconfiguración de las fases semafóricas en los cruces de Avenida Mariano Otero y Las Rosas, la construcción de un paso peatonal sobre losa de túnel, la construcción de cruces seguros y la pavimentación de carriles laterales en concreto hidráulico.

El túnel tendría aproximadamente 540 metros de longitud, iniciaría a la altura del hotel Sheraton Guadalajara Expo y concluiría a la altura de Expo Hotel Guadalajara.

Actualmente, se realizan los estudios técnicos necesarios y se espera tener el proyecto ejecutivo y arrancar las obras a finales del año.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS