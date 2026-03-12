Jueves, 12 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Así cotiza el peso frente al dólar la mañana de este jueves

Conoce el tipo de cambio de dólar a peso en los principales bancos de México este jueves 12 de marzo de 2026

Por: El Informador

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día. ESPECIAL

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día. ESPECIAL

La mañana de este jueves 12 de marzo, el peso mexicano registra pérdidas frente al dólar estadounidense.

De acuerdo con la cotización del portal financiero Bloomberg en Línea, en este momento el tipo de cambio se ubica en 17.85 pesos por dólar, lo que representa una depreciación del 1.00 por ciento de la moneda nacional respecto al cierre previo.

En lo que va del día, el tipo de cambio ha fluctuado en un rango de 17.69 y 17.85, lo que demuestra elevada volatilidad en mercados internacionales.

Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un indicador de 17.6543 pesos por dólar de Estados Unidos para el día de hoy.

Mantente informado: Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado, dice nuevo líder supremo de Irán

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 12 DE MARZO DE 2026 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta
Afirme 16.60 18.10
Banorte 16.45 18.05
BBVA 16.96 18.10
Banamex 16.45 18.05

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.

Lee también: Sheinbaum descarta por ahora una demanda en contra Elon Musk

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones