Al aplicar a la prórroga concedida por el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de la Hacienda Pública, los propietarios de vehículos con placas obsoletas todavía pueden hacer el cambio gratuito de láminas durante el primer trimestre del 2026, conforme al nuevo calendario. Aquí te decimos qué terminaciones de placas tienen hasta el último día de febrero para hacer el trámite.

El cambio de placas es un procedimiento obligatorio para los vehículos cuyas láminas tengan los diseños “Maguey”, “Minerva” y “Gota” (roja y verde), ya que no cumplen con los requerimientos técnicos establecidos en la normativa federal vigente NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

De este modo, todos los vehículos que circulan en el estado deben portar los diseños de placas más recientes: “Collage” (2019) y “Cabañas” (2025).

Ambos diseños cumplen con la normativa federal vigente, pues integran características que garantizan su durabilidad y visibilidad, además de un código QR que protege los datos de las y los propietarios.

El titular de la Secretaría de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, informó recientemente que, a pocas semanas de que concluya la prórroga otorgada para cumplir con el trámite, aún quedan alrededor de 250 mil vehículos pendientes de cambiar sus placas.

¿Quiénes tienen hasta el 28 de febrero para hacer cambio de placas gratuito en Jalisco?

Las personas que pagaron su refrendo 2025 y aún no han realizado la sustitución obligatoria de placas cuentan con una prórroga para el canje gratuito durante los primeros meses del año.

De acuerdo con el calendario establecido por terminación de placa, para ordenar la atención y evitar saturaciones, los números 4, 5, 6 y 7 tienen hasta el 28 de febrero para efectuar el procedimiento.

Debido a que el comprobante de la verificación vehicular (aprobada o no aprobada) es un requisito para el canje, las citas para la prueba pueden agendarse en cualquier fecha dentro de estos meses para los automovilistas rezagados en el Paquetazo 3x1 2025, sin importar la terminación de placas.

Además, para aplicar a la prórroga, también es necesario contar con un registro vehicular activo y actualizado en el Padrón Vehicular; es decir, que no requieran realizar actualizaciones de datos, como cambio de propietario u otros trámites que impliquen modificaciones al registro.

La cita debe agendarse en el portal sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora .

¿Qué documentos se necesitan para el cambio de placas gratuito?

En la oficina, las y los contribuyentes deberán entregar el juego de placas anterior, presentar identificación oficial vigente en original y copia, así como el documento que acredite la propiedad del vehículo —factura, sentencia judicial o cesión de derechos—, también en original y copia.

Asimismo, deberán presentar un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días y el comprobante de verificación vehicular (aprobada o no).

Las personas que no realizaron el pago de su refrendo vehicular en 2025 y que estén obligadas a sustituir sus láminas deberán cubrir en 2026 el costo de la dotación de placas, que asciende a 2 mil 500 pesos.

MB