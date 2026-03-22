La Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco llamó a los contribuyentes que pagaron su refrendo vehicular en 2025 a concluir su trámite y cambiar sus placas de forma gratuita antes de que llegue la fecha límite de la prórroga. En este contexto, aquí te decimos los horarios en los que operan las oficinas recaudadoras del estado.

El cambio de placas es un procedimiento obligatorio para los vehículos cuyas láminas tengan los diseños “Maguey”, “Minerva” y “Gota” (roja y verde), ya que no cumplen con los requerimientos técnicos establecidos en la normativa federal vigente NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

De este modo, todos los vehículos que circulan en el estado deben portar los diseños de placas más recientes: “Collage” (2019) y “Cabañas” (2025).

Ambos diseños cumplen con la normativa federal vigente, pues integran características que garantizan su durabilidad y visibilidad, además de un código QR que protege los datos de las y los propietarios.

Horarios de oficinas recaudadoras para hacer el cambio de placas en Jalisco

Si realizaste el pago de tu refrendo antes del 26 de diciembre de 2025, es necesario que agendes tu cita para el canje de placas dentro del plazo indicado por la Secretaría de la Hacienda Pública.

Para facilitar el trámite, las autoridades informaron que las recaudadoras ubicadas en el Área Metropolitana de Guadalajara operan de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y los sábados de 8:00 a 14:00 horas.

En tanto, las recaudadoras ubicadas en municipios del interior del estado brindan atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

La cita debe agendarse en el portal sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora .

Todos los vehículos que circulan en el estado deben portar los diseños de placas más recientes: “Collage” (2019) y “Cabañas” (2025). ESPECIAL/Gobierno de Jalisco

¿Qué documentos se necesitan para el cambio de placas gratuito?

En la oficina, las y los contribuyentes deberán entregar el juego de placas anterior, presentar una identificación oficial vigente en original y copia, así como el documento que acredite la propiedad del vehículo —factura, sentencia judicial o cesión de derechos—, también en original y copia.

Asimismo, deberán presentar un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días y el comprobante de verificación vehicular (aprobada o no).

La Secretaría de la Hacienda Pública recordó que, a partir de abril, el cambio de placas tendrá un costo. Además, oficiales de la Policía Vial podrán sancionar a aquellos automovilistas que circulen con placas vencidas, conforme a la normativa vigente.

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MB

