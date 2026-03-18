El rincón natural cerca de Guadalajara perfecto para visitar en Semana Santa

Si tienes la idea de conocer más allá de Guadalajara, pero sin alejarte tanto de la ciudad, o si eres visitante en la Perla Tapatía pero buscas ampliar tus límites, el Bosque La Primavera es una gran opción. Este rincón natural, ubicado dentro del Área Metropolitana, es uno de los destinos más adecuados para quienes buscan desconectarse sin recorrer largas distancias y, sobre todo, una alternativa para visitar en los días de vacaciones por Semana Santa y Pascua.

De acuerdo con el portal oficial del bosque, el Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera (APFFLP) abarca aproximadamente 30 mil 500 hectáreas, las cuales están distribuidas entre los municipios de Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Tala y El Arenal. Es una de las reservas ecológicas más importantes del occidente del país, no solo por su extensión, sino por su biodiversidad.

Una actividad frecuente entre los visitantes es la de bañarse en las aguas del río caliente mientras se acampa a la orilla del agua. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Dentro del bosque, indica el sitio web, habitan 742 especies de flora, además de 200 de aves, 59 de mamíferos, 49 reptiles, 20 anfibios y 7 especies de peces. Este equilibrio es precisamente el que vuelve al lugar un punto vital para la conservación ambiental, además de ser un sitio ideal para el ecoturismo.

El punto perfecto para descansar en un solo día

El Bosque La Primavera ofrece diversas actividades para quienes buscan una experiencia al aire libre y que buscan aprovechar cuando tienen descanso en un solo día. Entre las más populares destacan las rutas de senderismo y los recorridos en bicicleta de montaña, una práctica que se realiza en la zona desde hace más de 30 años.

Otra actividad frecuente entre los visitantes es la de bañarse en las aguas del río caliente mientras se disfruta del picnic a la orilla del agua.

Este espacio fue decretado como Área Natural Protegida de carácter federal el 6 de marzo de 1980. Más adelante, el 27 de octubre de 2006, la Unesco lo reconoció como Reserva de la Biosfera a través del programa "El Hombre y la Biosfera", destacando la compleja relación entre el ecosistema y el AMG.

Más allá del título, este reconocimiento implica un reto constante en materia de conservación, debido a la cercanía con una de las ciudades más importantes del país.

Para quienes buscan un plan distinto durante al menos un día de Semana Santa, el Bosque La Primavera es una opción completa: tiene acceso sencillo, un costo de entrada accesible, paisajes naturales ideales para fotografía y diversas actividades recreativas para disfrutar el tiempo al aire libre.

*Con información de https://bosquelaprimavera.jalisco.gob.mx

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Estos serán los beneficiados con las vacaciones de Semana Santa 2026

OF