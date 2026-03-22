En busca de fortalecer las capacidades técnicas y analíticas durante las búsquedas en campo de las y los integrantes de las comisiones de búsqueda y especialistas en la materia, se llevó a cabo el taller de "Tecnologías para la Búsqueda Forense".

En sí mismo, tuvo como objetivo el fortalecer las habilidades en materia de identificación y priorización de áreas con mayores probabilidades de localizar inhumaciones clandestinas, a través de herramientas como análisis geoespacial y modelos predictivos.

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Víctor Hugo Ávila Barrientos, Comisionado de Búsqueda de Personas del Estado, destacó la importancia de incorporar la ciencia, la tecnología, el uso de estos sistemas, fundamentales para hacer más eficientes las acciones de búsqueda.

“Vamos a aprender a usar la tecnología para volvernos más eficaces. Al integrar variables geomorfológicas, ambientales y de contexto criminal en mapas predictivos, podremos priorizar mejor los esfuerzos en campo, optimizar los recursos humanos y materiales y, sobre todo, aumentar la probabilidad de dar con el paradero de las personas”, comentó Ávila Barrientos.

El taller se desarrolló en el marco del proyecto internacional “Interpretar la naturaleza para encontrar a quienes nos faltan”, una iniciativa científica que trabaja en innovar en la localización de personas desaparecidas, mediante la interpretación de elementos naturales y el uso de tecnologías.

Por su parte, Alberto Bayardo Pérez Arce, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, señaló que el uso de la tecnología y la observación del entorno permiten fortalecer la comprensión del territorio y mejorar los procesos de búsqueda.

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Destacó que la localización de personas desaparecidas es una obligación del Estado en materia de derechos humanos: “Ninguna persona desaparecida debe quedar en el olvido”, instó el Subsecretario de Derechos Humanos.

La capacitación estuvo dirigida a profesionales, personal de Comisiones de Búsqueda, peritos, académicos y especialistas interesados en la incorporación de herramientas tecnológicas aplicadas a la búsqueda forense, bajo un enfoque integral que combina ciencia, análisis territorial y experiencia operativa.

Herramientas del taller “Tecnologías para la Búsqueda Forense”

La jornada fue impartida por José Manuel Madrigal y José Luis Silván, especialistas del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo), así como Andrea Ponce Chávez, Coordinadora de Aptitud Territorial, y Tunuari Roberto Chávez González, Director de Análisis y Contexto de la COBUPEJ.

En el taller se abordaron metodologías que integran Sistemas de Información Geográfica, percepción remota, análisis geoespacial, modelos predictivos y plataformas tecnológicas especializadas, desarrolladas por investigadores de CentroGeo, en coordinación con la Dirección de Análisis y Contexto de esta Comisión de Búsqueda.

También, se presentó el modelo de aptitud territorial para inhumaciones clandestinas, que tiene como propósito optimizar la identificación y priorización de zonas con mayores probabilidades estadísticas de localizar sitios de inhumaciones clandestinas.

Durante el taller se contó con la participación de integrantes de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, la Universidad de Guadalajara, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato.

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NA