Lunes, 23 de Marzo 2026

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¿Hay clases en Guadalajara? Esto dicen autoridades por alerta atmosférica

La alerta atmosférica por la Semadet se mantiene para los municipios de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque

Por: Rubí Bobadilla

Hasta ahora, pese a la alerta atmosférica, la SEJ no ha considerado la suspensión de clases. EL INFORMADOR / A. Navarro / ESPECIAL / CANVA

Hasta ahora, pese a la alerta atmosférica, la SEJ no ha considerado la suspensión de clases. EL INFORMADOR / A. Navarro / ESPECIAL / CANVA

Este lunes 23 de marzo las clases en las escuelas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se mantienen a pesar de la alerta atmosférica, pero habrá que esperar para conocer si sucederá lo mismo con el turno vespertino. Esta es la información hasta el momento:

Alerta atmosférica se mantiene, pero no suspende clases por la mañana

Luego del fuerte incendio registrado desde la tarde de ayer domingo, la alerta atmosférica por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) se mantiene para los municipios de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque.

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Pese a la situación, la Secretaría de Educación (SEJ) no ha considerado la suspensión de clases. Ante la alerta emitida, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, señaló que únicamente se suspenderían las actividades al aire libre durante este lunes 23 de marzo en el turno matutino de los planteles ubicados dentro de los municipios en los que se decretó la medida medioambiental, en todos los niveles educativos.

El secretario también instó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales de las autoridades estatales, y se espera que se emita una nueva actualización para las escuelas del turno vespertino adjuntas a la SEJ.

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Pasadas las 11:00 de la noche, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) notificó que el incendio registrado desde la tarde en el paraje de “Los Asadores”, en Tlajomulco, ya había sido controlado y había entrado en fase de liquidación. Hasta el momento no hay una nueva actualización de la situación en el sitio.

Recomendaciones de Semadet por alerta atmosférica

  • Evita las actividades al aire libre
  • Cierra puertas y ventanas para evitar que entre la contaminación
  • Está prohibido encender fogatas
  • Disminuye el uso de vehículos automotores
  • Especial cuidado con niños, adultos mayores, así como mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias
  • Toma mucha agua y evita fumar
  • De ser posible usa cubrebocas al salir a la calle
  • Se suspenderá la actividad de ladrilleras y quemas agrícolas

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