Licencia de conducir en Jalisco: horarios de los módulos para hacer el trámite

La Secretaría de Transporte de Jalisco informó que la ampliación de módulos para la expedición de licencias de conducir permitió elevar la cantidad de trámites realizados durante 2025. Actualmente, el estado cuenta con 30 centros de atención, de los cuales 11 se ubican en el Área Metropolitana de Guadalajara y 19 en distintos municipios del interior, lo que ha facilitado el acceso al servicio para un mayor número de personas.

Como resultado de esta expansión, el número de licencias otorgadas pasó de 515 mil 915 en 2024 a 561 mil 615 en 2025, lo que representa un incremento de 8.8 por ciento. De manera paralela, también se registró un aumento en el uso de licencias digitales: durante 2025 se descargaron 159 mil 244 documentos, frente a los 145 mil 504 registrados el año anterior.

El titular de la dependencia, Diego Monraz Villaseñor, explicó que esta estrategia tiene como objetivo acercar los servicios a la población y simplificar los procesos administrativos. En ese sentido, la Secretaría detalló que en la mayoría de los módulos se brinda atención tanto con cita previa como sin ella.

A partir de este lunes, los módulos retomaron sus horarios habituales. En las oficinas centrales, la atención es de 8:30 a 18:00 horas; en la mayoría de las sedes del Área Metropolitana de Guadalajara, el horario es de 9:00 a 14:00 horas; mientras que en los municipios del interior se atiende de 8:30 a 15:30 horas.

En cuanto a los costos vigentes, la dependencia precisó que la licencia nueva tiene un precio de mil 30 pesos para chofer, 913 pesos para automovilista y 600 pesos para motociclista. Para el refrendo, los montos son de 913, 766 y 500 pesos, respectivamente. El permiso para menores de edad tiene un costo de 557 pesos por seis meses o mil 143 pesos por un año.

Para realizar cualquiera de estos trámites, los solicitantes deben presentar CURP, comprobante de domicilio vigente, identificación oficial y, en el caso de refrendo, la licencia vencida. La Secretaría reiteró que la ampliación de módulos y la diversificación de formatos buscan hacer más eficiente el servicio y reducir tiempos de espera para la ciudadanía.

