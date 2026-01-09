¿Cómo pagar tu predial por WhatsApp en Guadalajara?

Por primera vez, el pago del impuesto predial en Guadalajara se puede realizar por medio de WhatsApp, con la guía de un asistente virtual.Esta iniciativa forma parte de la amplia lista de opciones que ofrece el municipio para que las personas que poseen bienes inmuebles dentro de su territorio cumplan de forma oportuna con el trámite. Aquí te decimos cómo es el proceso.Para comodidad de los contribuyentes, el gobierno de Guadalajara habilitó el pago del predial vía WhatsApp, a través del GuaZap 333-610-1010, el único número telefónico oficial mediante el cual puede efectuarse la transacción.Para realizar el pago, el usuario deberá mandar un mensaje a dicho número con la palabra "hola" para después seleccionar el municipio de Guadalajara y así activar el asistente virtual que guiará el proceso paso a paso:¡Listo! Tu pago se habrá realizado con éxito. Recibirás tu comprobante y podrás descargar tu recibo oficial en las próximas 48 horas. Recientemente, el ayuntamiento de Guadalajara informó que durante los primeros días de enero se ha visto un uso importante del GuaZap para hacer los pagos correspondientes, con un total de 109 transacciones realizadas a través de este medio.Además de las recaudadoras, que tienen horario extendido de 6:00 a 18:00 horas, y los sábados de 09:00 a 14:00 horas, el pago se puede hacer en los kioskos o módulos fijos, así como a través de la página oficial del Municipio, en el siguiente enlace: https://pagonelinea.guadalajara.gob.mx/impuestopredial/#/consulta. Durante enero y febrero se encuentra vigente un descuento del 10 por ciento por pronto pago, además de que están activos beneficios para adultos mayores, los cuales van del 50 al 80 por ciento, según el rango de edad, así como para personas con discapacidad, en estado de viudez o jefas madres de familia, cuyo apoyo es del 50 por ciento.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB