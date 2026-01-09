Quitarán señalización sobre límites de velocidad erróneos

Tras haber realizado ajustes a los límites de velocidad permitidos en algunas avenidas de la ciudad, dichas señaléticas serán quitadas y restablecidas por las anteriores , informó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

Este medio publicó que la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) aclaró que los dispositivos de control continúan operando con un límite de 60 kilómetros por hora , y las sanciones se generan únicamente cuando los vehículos exceden ese límite por más de 10 kilómetros por hora, conforme a lo que establece la legislación vigente.

Esto ante los cambios que hubo en algunas avenidas, como Vallarta, en la que se redujo la velocidad de 60 kilómetros por hora a 50.

" La señalización que se hizo, se va a quitar, se va a poner la señalización que estaba anteriormente y no habrá modificaciones a los límites de velocidad ", dijo el mandatario.

El retorno a las señalizaciones anteriores

Por otro lado, dijo que la modificación fue revertida debido a que ocasionaría molestias en la ciudadanía .

"Esta decisión que había tomado la AMIM de reducir los límites de velocidad en avenidas importantes del Área Metropolitana de Guadalajara y que ocasiona, por supuesto, no solamente molestias, sino cargos económicos a través de las fotomultas a los ciudadanos, quedó revertida. Esta mañana tuve comunicación con la AMIM para decirles que esa determinación que habían tomado va para atrás, a mí nadie me consultó. Queda completamente cancelada".

Precisó que, en caso de que algún ciudadano haya sido afectado con alguna infracción tras lo establecido, será cancelada. " Si algún ciudadano fue afectado con alguna fotomulta durante estos días que se cometió este gravísimo, va a ser completamente cancelada. No vamos a afectar a la ciudadanía ni a la movilidad. Por lo tanto, esta decisión que nunca me consultaron va para atrás ".

