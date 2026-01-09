Inauguran stand de Tiro en Comisaría de Zapopan

La Comisaría de Zapopan inauguró el nuevo stand de Tiro virtual y real de la corporación, con el que se busca fortalecer la capacitación, profesionalización y preparación táctica de los policías municipales.

El nuevo sitio de práctica para la policía municipal tuvo una inversión de 96.7 millones de pesos y cuenta con una superficie total de mil 346 metros cuadrados.

El comisario zapopano, Roberto López Macías, resaltó algunas de las especificaciones del stand de tiro.

"Es un espacio donde podemos tirar con arma larga, arma corta, está especificado a 25 metros, es para tiro real, el siguiente espacio es para tiro virtual; hay para un tiro con las pantallas para marcar", indicó.

Otras características incluyen muros de hebel, sistemas de voz y datos, sistema de voceo, videovigilancia, detección de humo, control de acceso, sistema de proyección, instalación eléctrica especializada, área de tiro virtual, área de tiro real y la construcción de una armería, lo que permite un entrenamiento integral bajo condiciones controladas y seguras.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, explicó que el nuevo equipo de tiro no solo beneficia al municipio de Zapopan. EL INFORMADOR/M. Hernández

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, resaltó que se busca continuar fortaleciendo a la policía municipal, al recordar que ya cuentan con más de 3 mil elementos que la integran y más de mil vehículos disponibles.

Por otro lado, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, explicó que el nuevo equipo de tiro no solo beneficia al municipio de Zapopan, sino a las corporaciones de seguridad que quieran realizar actividades de capacitación en este lugar, ya sean comisarías municipales, la Policía del Estado o las Fuerzas Armadas.

El municipio informó que también se sigue el proceso para la incorporación de 300 nuevos elementos que formen parte de la comisaría municipal, la implementación de 20 Zonas Pulso de Vida, la instalación del Botón de Pánico conectado al C5 en escuelas públicas de educación básica y la conformación de un equipo especializado para la prevención de delitos cibernéticos.

