La Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco" permitirá acceder de manera directa al Seguro Salud Jalisco, un servicio gratuito de seguimiento y atención médica, dirigido a los ciudadanos que no cuenten con seguridad social.

Al presentar la herramienta, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, refirió que esta pretende concentrar todos los programas sociales impulsados por el gobierno local en un solo lugar, lo que además del seguro incluye el apoyo para guarderías, para cuidadoras, personas con discapacidad y apoyos al campo.

Asimismo, la tarjeta, respaldada por VISA y Broxel, pretende promover la inclusión financiera, siendo también un instrumento para ingresar dinero, retirar efectivo, recibir remesas, entre otras funciones.

¿A qué servicios de salud se podrá acceder con la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco"?

Con la tarjeta se podrá tener acceso a múltiples servicios, que van desde la prevención hasta tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas, entre otros:

Consulta médica en los centros de salud del OPD SSJ

Detección de cáncer de mama y cervicouterino

Vacunación universal

Medicamentos gratuitos

Salud materna y perinatal

Salud reproductiva

Salud bucal

Salud de personas adultas mayores

Detección y atención de enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad

Atención a la salud de la infancia y la adolescencia

Consulta de especialidades (hospitales e institutos)

El sistema de Salud Al Estilo Jalisco incluye: 11 hospitales generales, 2 hospitales materno infantil, 19 hospitales comunitarios, 4 clínicas de especialidad, 7 hospitales de especialidades y 574 centros de salud de primer nivel.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Seguro Salud Jalisco?

Los únicos requisitos vigentes para poder acceder al programa es ser residente del estado de Jalisco, la CURP y no ser derechohabiente de ninguna institución de Seguridad Social (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR u otra).

El registro puede realizarse en línea a través del enlace https://credencial.seguro.jalisco.gob.mx/ o en cualquiera de las unidades médicas del programa.

Para más información consulta: https://segurosalud.jalisco.gob.mx/ o llama a la Línea Salud Jalisco al número 33 3823 3220.

Recuerda que el prerregistro para obtener la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco" iniciará el próximo lunes 12 de enero. Si quieres saber más del procedimiento a seguir y de los documentos necesarios, da clic aquí .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

