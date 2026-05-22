El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) informó este viernes que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reprogramó los trabajos en el Macrotanque Belenes, por lo que también se modificó la fecha del corte del servicio de agua para colonias de Zapopan. A través de un comunicado, el Siapa anunció que estas acciones se realizarán el sábado 23 de mayo y no el viernes 22 como originalmente se había informado, por lo que la interrupción temporal de operaciones en el Macrotanque Belenes, como lo es el suministro de agua, se recorrerá de igual manera un día.Las bajas presiones y, en algunos casos, interrupción del servicio en 74 colonias del norte de Zapopan se registrarán a partir de las 08:00 horas del sábado 23 de mayo. Según el comunicado anterior, emitido por el Siapa el pasado jueves, las colonias de Zapopan que se verán afectadas por la suspensión del servicio serán:A partir de la conclusión de los trabajos de la CFE, se proyecta un periodo de recuperación en los niveles de agua de 24 horas, por lo que se estima que, con la actualización, el servicio quede normalizado durante la tarde del domingo 24 de mayo.En caso de requerir servicio de pipas, los usuarios pueden contactar a SIAPATEL, con marcación rápida al 073, o se puede solicitar a través de las redes sociales oficiales del Organismo en X y Facebook. Este servicio no tiene costo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF