El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) informó este viernes que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reprogramó los trabajos en el Macrotanque Belenes, por lo que también se modificó la fecha del corte del servicio de agua para colonias de Zapopan.

A través de un comunicado, el Siapa anunció que estas acciones se realizarán el sábado 23 de mayo y no el viernes 22 como originalmente se había informado , por lo que la interrupción temporal de operaciones en el Macrotanque Belenes, como lo es el suministro de agua, se recorrerá de igual manera un día.

Las bajas presiones y, en algunos casos, interrupción del servicio en 74 colonias del norte de Zapopan se registrarán a partir de las 08:00 horas del sábado 23 de mayo .

X / @siapagdl

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Las colonias afectadas y cuándo se normaliza el servicio

Según el comunicado anterior, emitido por el Siapa el pasado jueves, las colonias de Zapopan que se verán afectadas por la suspensión del servicio serán:

Agraria

Alamedas de Tesistán

Aldrete

Altavista

Altavista Poniente

Altagracia

Altamira

Arboledas

Arcos de Zapopan

Argenta Mirador

Boreales Residencial

Canteras del Centinela

Cañadas de San Lorenzo

Colinas de San Isidro

Colinas del Rey

Condómino Vista Providencia

Conjunto Patria

Coto Almendros

Desarrollo San Carlos

El Acantilado 2880

El Vigía

Fraccionamiento Centinela 1, 2 y 3

Fraccionamiento Vistas del Bosque

Francisco Villa

Guadalajarita

Haciendas del Valle

Horizontal San Francisco

Jardines de La Patria

Jardines de La Seattle

Jardines del Vergel

Jardines Universidad

Juan Manuel Vallarta

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La Cima

La Enramada

La Grana

La Joya

La Vista Residencial

Lagos del Country

Las Palomas

Linda Vista

Loma Real

Lomas de Zapopan

Los Maestros

Mirador de La Cañada

Mirador de San Isidro

Miralto Residencial

Misión del Bosque

Palma Real

Patria Universidad

Praderas del Centinela

Providencia 5ta Sección

Puerta De Hierro (Zona Andares)

Rancho El Centinela

Real de Valdepeñas 1 y 2

Real del Bosque

San Isidro

San José del Bajío

San José Ejidal

San Wenceslao

Santa Fe

Seattle

Santa Margarita 1ra Sección

Tepeyac

UAG (Tecolandia)

Unidad República

Vigusa

Villas de Zapopan

Vista del Bosque

Zapopan Centro

Zona Industrial Norte

Zoquipan

Normalización del servicio de agua

A partir de la conclusión de los trabajos de la CFE, se proyecta un periodo de recuperación en los niveles de agua de 24 horas, por lo que se estima que, con la actualización, el servicio quede normalizado durante la tarde del domingo 24 de mayo.

En caso de requerir servicio de pipas, los usuarios pueden contactar a SIAPATEL, con marcación rápida al 073, o se puede solicitar a través de las redes sociales oficiales del Organismo en X y Facebook. Este servicio no tiene costo.

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