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Siapa actualiza fecha del MEGACORTE de agua en 74 colonias de Zapopan

Los trabajos programados de la CFE en el Macrotanque Belenes cambian de fecha; revisa los nuevos detalles sobre los cortes de agua en del Siapa para colonias de Zapopan 

Por: Fabián Flores

Corte de agua del Siapa por trabajos de la CFE en el Macrotanque Belenes en Zapopan se reprograma; conoce las fechas y colonias afectadas. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Corte de agua del Siapa por trabajos de la CFE en el Macrotanque Belenes en Zapopan se reprograma; conoce las fechas y colonias afectadas. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) informó este viernes que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reprogramó los trabajos en el Macrotanque Belenes, por lo que también se modificó la fecha del corte del servicio de agua para colonias de Zapopan. 

A través de un comunicado, el Siapa anunció que estas acciones se realizarán el sábado 23 de mayo y no el viernes 22 como originalmente se había informado, por lo que la interrupción temporal de operaciones en el Macrotanque Belenes, como lo es el suministro de agua, se recorrerá de igual manera un día.

Las bajas presiones y, en algunos casos, interrupción del servicio en 74 colonias del norte de Zapopan se registrarán a partir de las 08:00 horas del sábado 23 de mayo.

X / @siapagdl 
X / @siapagdl 

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Las colonias afectadas y cuándo se normaliza el servicio

Según el comunicado anterior, emitido por el Siapa el pasado jueves, las colonias de Zapopan que se verán afectadas por la suspensión del servicio serán:

  • Agraria
  • Alamedas de Tesistán
  • Aldrete
  • Altavista
  • Altavista Poniente
  • Altagracia
  • Altamira
  • Arboledas
  • Arcos de Zapopan
  • Argenta Mirador
  • Boreales Residencial
  • Canteras del Centinela
  • Cañadas de San Lorenzo
  • Colinas de San Isidro
  • Colinas del Rey
  • Condómino Vista Providencia
  • Conjunto Patria
  • Coto Almendros
  • Desarrollo San Carlos
  • El Acantilado 2880
  • El Vigía
  • Fraccionamiento Centinela 1, 2 y 3
  • Fraccionamiento Vistas del Bosque
  • Francisco Villa
  • Guadalajarita
  • Haciendas del Valle
  • Horizontal San Francisco
  • Jardines de La Patria
  • Jardines de La Seattle
  • Jardines del Vergel
  • Jardines Universidad
  • Juan Manuel Vallarta

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  • La Cima
  • La Enramada
  • La Grana
  • La Joya
  • La Vista Residencial
  • Lagos del Country
  • Las Palomas
  • Linda Vista
  • Loma Real
  • Lomas de Zapopan
  • Los Maestros
  • Mirador de La Cañada
  • Mirador de San Isidro
  • Miralto Residencial
  • Misión del Bosque
  • Palma Real
  • Patria Universidad
  • Praderas del Centinela
  • Providencia 5ta Sección
  • Puerta De Hierro (Zona Andares)
  • Rancho El Centinela
  • Real de Valdepeñas 1 y 2
  • Real del Bosque
  • San Isidro
  • San José del Bajío
  • San José Ejidal
  • San Wenceslao
  • Santa Fe
  • Seattle
  • Santa Margarita 1ra Sección
  • Tepeyac
  • UAG (Tecolandia)
  • Unidad República
  • Vigusa
  • Villas de Zapopan
  • Vista del Bosque
  • Zapopan Centro
  • Zona Industrial Norte
  • Zoquipan

Normalización del servicio de agua

A partir de la conclusión de los trabajos de la CFE, se proyecta un periodo de recuperación en los niveles de agua de 24 horas, por lo que se estima que, con la actualización, el servicio quede normalizado durante la tarde del domingo 24 de mayo.

En caso de requerir servicio de pipas, los usuarios pueden contactar a SIAPATEL, con marcación rápida al 073, o se puede solicitar a través de las redes sociales oficiales del Organismo en X y Facebook. Este servicio no tiene costo.

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