Una persona instaló un punto de venta de "dulces" con aparente droga en la Colonia Olímpica de Guadalajara a la vista de todos los transeúntes, por lo que fue detenido. Uniformados de la Policía de Jalisco informaron la captura del presunto vendedor de droga cuando atendía su punto de venta móvil ubicado en las inmediaciones de la Preparatoria 12, cerca del complejo universitario de la colonia Olímpica.

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Reportes ciudadanos alertaron a la Policía sobre el punto de venta

Reportes ciudadanos alertaron a los elementos de la Policía Escolar Estatal sobre esta persona que operaba en diversos puntos de la colonia a la vista de todos, por lo que los oficiales trazaron una columna de vigilancia basada en la información recibida. Después del reporte, se implementó un despliegue que ubicó al sujeto en las calles Doctor Pérez Arce, cerca del cruce con Boulevard Marcelino García Barragán, donde detectaron al sujeto con vestimenta negra frente a una mesa en color blanco, en la que exhibía varios envoltorios de aparentes "dulces" con droga, encendedores y pipas.

10 cigarros de aparente marihuana, envoltorios de supuesta cocaína, entre otras sustancias

De inmediato, los oficiales aseguraron al individuo y en la revisión apegada a los protocolos de actuación policial detectaron que se trataba de cerca de 10 cigarros de aparente marihuana, varios envoltorios de supuesta cocaína y bolsitas con material granulado con las características del crystal. El presunto vendedor, quien fue identificado como César "N", de 46 años, fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público.

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AS