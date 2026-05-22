Esta madrugada se reportó el incendio en un domicilio de Tonalá que provocó la muerte de cinco personas, dos menores y tres mayores de edad .

La Comisaría de este municipio atendió a las 03:15 horas un reporte de C5 sobre un incendio registrado en los cruces de Loma Melaque y Loma Mixtla, Loma Dorada.

Los resultados tras atender la emergencia

Elementos de la Comisaría, Protección Civil y Bomberos Tonalá y paramédicos brindaron atención integral. Lograron sofocar el incendio e informaron que se registraron cinco personas occisas y cuatro lesionadas.

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"Llegó a nuestra cabina un reporte de incendio en casa habitación a las 03:15 de esta madrugada y el arribo de la primera unidad es a las 03:19 y nos percatamos de que efectivamente estaba completamente propagada la primera planta; se trata de una vivienda de dos pisos y totalmente comprometida la primera planta ", explicó el director de Bomberos de Tonalá, Salvador Castañeda Hermosillo.

Inmediatamente se iniciaron las labores de búsqueda primaria, localizando a nueve personas al interior. Se logró el rescate de siete personas, de las cuales dos ya no reportaban signos vitales. Además, en el interior se encontraron otros dos cuerpos sin vida .

"Llegamos al servicio junto con Seguridad Pública y Jefatura Operativa Prehospitalaria por lo que inmediatamente comenzaron las maniobras; los lesionados fueron trasladados todos a Cruz Verde y al hospitalito centro de este municipio", detalló.

Los bomberos lograron contener el riesgo de propagación a otras viviendas aledañas y se contuvo el incendio en la segunda planta .

Las acciones tras controlar el siniestro en Tonalá

El comandante de bomberos detalló que al interior de la vivienda había bastante menaje como ropa, muebles y camas lo que propició que el incendio se propagara de manera acelerada.

"Se hicieron las maniobras de contención y se hicieron las verificaciones a las viviendas aledañas para descartar algún daño por la temperatura", añadió Castañeda Hermosillo.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Centro Tonalá y Cruz Verde Poniente para su atención.

De acuerdo con la dependencia, se desconocen las causas que provocaron el incendio y el deceso de las personas los cuales serán investigados por personal de Ciencias Forenses.

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FF