México Sub-17 ya conoce a sus rivales para los Mundiales varonil y femenil

Las selecciones mexicanas Sub-17 ya conocen el camino que tendrán en sus respectivas Copas del Mundo. Este jueves, desde la sede de la FIFA en Suiza, se realizaron los sorteos oficiales de los Mundiales Sub-17 varonil y femenil , donde quedaron definidos los grupos y primeros rivales del combinado Tricolor.

En la rama varonil, el torneo se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Qatar y se realizará bajo el formato de 48 selecciones participantes, mismo que se estrenó el año pasado y que, de acuerdo con la FIFA, resultó todo un éxito. El conjunto azteca quedó ubicado en el Grupo K junto a Rumanía, Camerún y Venezuela .

Los juveniles aztecas arrancarán su participación el sábado 21 de noviembre enfrentando a los rumanos. Posteriormente, tres días después, se medirán ante la escuadra africana y cerrará la fase de grupos contra la Vino Tinto, en busca de avanzar a la ronda de eliminación directa.

Por otro lado, la Selección Mexicana Femenil Sub-17 tendrá un panorama más complicado en la justa mundialista que se llevará a cabo en Marruecos del 17 de octubre al 7 de noviembre . El Tri fue colocado en un Grupo F de alta exigencia junto a España, Australia y Chile .

Lee también: La Concacaf tiene nuevos líderes y están en la Final de la Champions Cup

Hasta el momento, la FIFA no ha dado a conocer el calendario oficial de partidos para el certamen femenil, además de que aún faltan cuatro selecciones por conseguir su clasificación. En las próximas semanas se revelarán las fechas y horarios definitivos de ambas competencias.

The groups are now set!



Who will be crowned the #U17WC 2026 Champions?— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 21, 2026

Grupos de México en Mundial Sub-17

Femenil

Grupo F

España

México

Australia

Chile

Varonil

Grupo K

México

Rumanía

Camerún

Venezuela

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF