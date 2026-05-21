La Presidenta Claudia Sheinbaum declaró este jueves durante "La Mañanera" que enviará una propuesta formal de reforma electoral para evitar que se postulen candidatos y candidatas con "riesgo" de vínculo con la delincuencia organizada .

La Mandataria explicó que se trata de una propuesta que estaba incluida en desde el Plan A (la primera propuesta de reforma electoral) y que ahora, de ser aprobada en periodo extraordinario por las cámaras de Diputados y Senadores, sería aplicable durante el proceso electoral del 2027.

Sheinbaum dijo que esta propuesta llegaría junto con la que anunció este lunes para el poder judicial.

Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas

La consejera jurídica de la Presidenta, Luisa María Alcalde, detalló en qué consiste la propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Mandataria, para la cual se tiene prevista la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE), que "pretende establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán a partir de la elección de 2027 y […] que cuenten con la información necesaria para evitar que haya cualquier vínculo con la delincuencia organizada".

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La Comisión sería un vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para recibir y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre la existencia de información para establecer un posible "riesgo razonable" de vínculos con la delincuencia organizada .

¿Cómo funcionaría el trabajo de esta nueva comisión propuesta?

Los partidos políticos, según explicó Alcalde, entregarían la lista de las y los aspirantes a candidatos para que los integrantes de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas consulten el perfil y los datos con el CNI, la FGR, la UIF y la CNBV, con el fin de determinar si existe o no riesgo de vínculos con el crimen organizado .

Luego de recibir la respuesta de los organismos, la Comisión informará el veredicto a los partidos políticos, y estos tomarán la decisión y, por ende, la responsabilidad de registrar a las y los postulados como candidatos o candidatas.

Cabe decir que, de encontrar información relevante, Alcalde aseveró que las instituciones gubernamentales mencionadas podrán seguir con investigaciones de acuerdo a sus atribuciones y competencias.

Evaluación, requisito NO obligatorio

Luisa María Alcalde aclaró que el proceso de consulta del perfil de las y los posibles candidatos de los partidos políticos NO será obligatorio, pero dependerá de lo que decida el partido. Detalló que las personas deberán manifestar al organismo político que los postule su conformidad de ser evaluados por la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, independientemente de la decisión del partido de someterla o no a consulta de la Comisión .

Todo este proceso se realizará en condiciones de confidencialidad entre todas las partes y la información que identifiquen las autoridades competentes tendrá carácter reservado para no afectar, en su caso, el debido proceso.

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