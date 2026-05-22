¿Por qué hay más de tres mil menores de Poncitlán con daño renal?

El municipio de Poncitlán enfrenta una preocupante problemática de salud infantil luego de que autoridades locales identificaran que alrededor de tres mil 400 menores presentan afectaciones renales que podrían evolucionar hacia insuficiencia renal crónica.

El alcalde de Poncitlán, Arturo Ascencio Gómez, señaló que las posibles causas detrás de esta situación son multifactoriales, entre ellas mencionó la contaminación del Río Santiago, el uso de agua contaminada en cultivos agrícolas, hábitos de alimentación poco saludables y posibles factores genéticos en comunidades de la ribera del municipio.

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De acuerdo con el edil, en coordinación con la Secretaría de Salud y el Gobierno de Jalisco, actualmente se realizan tamizajes mensuales a niñas y niños en edad escolar, a fin de detectar anomalías renales. Además, las familias con menores diagnosticados reciben despensas con productos orgánicos y libres de químicos como parte de una estrategia de apoyo alimentario.

Inicialmente se detectó a cerca de 400 menores con mayor riesgo de desarrollar enfermedades renales

Ascencio Gómez explicó que inicialmente se detectó a cerca de 400 menores con mayor riesgo de desarrollar enfermedades renales; sin embargo, conforme avanzaron las evaluaciones médicas, el programa amplió la atención a miles de niños y niñas. Las revisiones periódicas también buscan identificar nuevos casos o recaídas para brindar seguimiento oportuno.

"Ahorita se está haciendo el tamizaje que se hace para todos estos niños, para estarlos valorando y poder ir viendo cuáles, a lo mejor, pueden llegar a presentar por primera vez (problemas renales), o que haya una recaída, poderle seguir apoyando con esta alimentación orgánica; o también si hay algún otro factor y ver de qué manera desde las Secretarías del Gobierno del Estado o de la Secretaría de Salud se pudieran tratar", agregó.

El presidente municipal indicó que otro factor que podría influir en la incidencia de estos padecimientos es el aislamiento histórico de algunas comunidades de la Ribera, donde durante años hubo matrimonios entre familias cercanas, situación que podría haber derivado en condiciones genéticas hereditarias.

Asimismo, no descartó que ciertos productos agrícolas cultivados con agua contaminada y químicos estén relacionados con los daños renales detectados en menores. Entre los cultivos bajo revisión se encuentra el chayote, por lo que autoridades y productores ya trabajan en programas de intervención agrícola para reducir posibles riesgos sanitarios.

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NA