Michelin destaca a estas gorditas de Guadalajara cerca del Centro Histórico

Hace unos días, se presentó la edición 2026 de la Guía Michelin, la cual reconoció a 225 restaurantes en México, entre los que además se encuentran 27 Estrellas Michelin. En lo que respecta a Jalisco, 13 locaciones fueron integradas a la Guía, entre las que destacan dos Estrellas Michelin.

En lo que respecta a la mapa culinaria mexicana, la Guía Michelin propone una ruta que incluye a Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León. Y que entre recomendaciones se incluye una gama que va desde la alta gastronomía hasta tacos de calle y mercados.

Conoce los tacos y gorditas distinguidos con el Bib Gourmand de Michelin

Respecto a estos últimos, la Guía Michelin reconoció a los Tacos y Gorditas Elvira ubicados en el Mercado Alcalde en la colonia Centro Barranquitas, la cual se encuentra a tan solo unas cuadras del Centro Histórico de Guadalajara.

La Guía Michelin recomienda "tomar un número y observar cómo se preparan las deliciosas tortillas y gorditas mientras llega tu turno". Sobre la oferta gastronómica, destaca "la carta es reducida y el local muy popular, por lo que algunas propuestas se agotan conforme avanza el día: si quieres probar de todo, te conviene llegar temprano. Entre los imprescindibles, el chicharrón y la costilla no admiten discusión. Hay zumos y café de olla y, si optas por comer en la barra, dispondrás de salsas, cebolla y lima para acompañar tus tacos y gorditas. También conviene acudir con apetito y dinero en efectivo, ya que no admiten tarjetas".

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Este es el menú de Tacos y Gorditas Elvira

Los guisados que ofrecen en el lugar reconocido como Michelin:

Chicharrón

Papas con chorizo

Ejotes con huevo

Champiñones

Nopales

Carne

Frijoles

Quesadilla

Para acompañar tus alimentos, Tacos y Gorditas Elvira ofrece agua fresca y café de olla.

El horario de servicio es de lunes a domingo de 9:00 a 16:00 horas dentro del Local 127 del Mercado Alcalde en Guadalajara. Además del servicio en sitio, se puede contratar para eventos a domicilio.

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OB