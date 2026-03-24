Intenta robar a "Gokú" en Zapopan, pero es detenido por policías viales

La mañana de este martes, la Secretaría de Seguridad del Estado dio a conocer la detención de un joven que pretendía robar una figura de colección de “Gokú”, de la conocida caricatura japonesa "Dragon Ball", de una tienda ubicada en un centro comercial del municipio de Zapopan.

Se trata de Cristopher "N", de 26 años, quien intentó asaltar una tienda de manera violenta. Los hechos ocurrieron cuando, durante su recorrido de vigilancia sobre Avenida López Mateos y Tezozómoc, oficiales viales de la agrupación Ocelotes fueron abordados por personal de seguridad privada de la plaza comercial.

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Los guardias señalaron a un individuo que intentaba darse a la fuga luego de haber cometido un supuesto robo al interior de una tienda, que incluía varias figuras de colección. De inmediato, los uniformados iniciaron entonces la persecución del sujeto, logrando darle alcance metros adelante.

El joven de 26 años fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público. ESPECIAL

De acuerdo con los afectados, el ahora detenido llegó al local y amagó al dependiente con una supuesta arma de fuego para sustraer la mercancía y, al intentar huir, también habría amenazado a un guardia de seguridad, lo que derivó en la intervención inmediata de los agentes.

Tras una inspección conforme al protocolo, a Cristopher “N” se le localizó una pistola de utilería, así como cinco cajas de figuras de acción de la caricatura "Dragon Ball", entre ellas un "Gokú", con un valor aproximado de 20 mil pesos, así como un pasamontañas.

Debido a ello, el joven de 26 años fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, quien se encargará de analizar todas las pruebas necesarias para determinar así su situación legal.

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MB