Pensión Bienestar: ¿Cuándo es el próximo pago de 2026? Esto se sabe

La dispersión de pagos de las distintas pensiones del Bienestar (Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar y Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad) del segundo bimestre del año está a punto de concluir, lo que lleva a los beneficiarios a preguntarse cuándo será el siguiente depósito.

El primer pago del año se realizó durante el mes de enero y el segundo se realiza en marzo. Como es habitual, el Banco del Bienestar es la institución financiera encargada de repartir los recursos económicos, depositando el dinero correspondiente en las tarjetas de débito de los beneficiarios.

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¿En qué mes llega el próximo pago de la Pensión Bienestar?

Se tiene previsto que el próximo pago de la Pensión Bienestar se realice en el mes de mayo. La fecha exacta en la que comenzará la dispersión de recursos se desconoce, puesto que aún no se ha publicado el calendario oficial de pagos.

Es posible que la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dé a conocer las fechas de pagos durante los primeros días del mes en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Debido a que el calendario establece un orden alfabético y al considerar las dinámicas de pagos anteriores, los primeros en recibir el dinero serían los derechohabientes cuyo primer apellido comience con la letra A.

Para conocer el calendario oficial de pagos, se recomienda estar al pendiente de los medios oficiales del gobierno federal, como la página de Programas para el Bienestar , o de las redes de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes . Cualquier anuncio fuera de estos medios se trata de una mera especulación.

¿Cuánto pagan las pensiones del Bienestar en 2026?

En enero pasado, los programas sociales registraron un incremento respecto a los montos bimestrales del 2025, con el objetivo de que mantengan su valor real frente a la inflación.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

6 mil 400 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

3 mil 100 pesos. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

¿Cuándo habrá registro para la Pensión Bienestar en 2026?

A diferencia de los pagos, los registros no suelen ser habilitados periódicamente, por lo que las personas que reúnan los requisitos para sumarse a cualquiera de los programas antes mencionados deberán esperar a que las autoridades anuncien nuevas fechas de inscripciones.

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MB