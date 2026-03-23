Una nueva inversión comercial comienza a tomar forma en el municipio de Zapopan, reforzando el dinamismo económico de la región y anticipando beneficios tanto para consumidores como para el empleo local.

El pasado viernes 20 de marzo, la cadena Walmart colocó la primera piedra de una nueva sucursal tipo Supercenter que abrirá en el municipio, reafirmando su posición como uno de los supermercados más relevantes de la entidad.

CORTESÍA/ Desarrollo Económico Jalisco

¿Dónde estará el nuevo Walmart de Zapopan?

De acuerdo con lo informado por el Gobierno de Jalisco, la nueva sucursal de Walmart Supercenter estará en la colonia Glorias del Colli, en el municipio de Zapopan.

Este proyecto contempla la generación de 129 empleos directos y permanentes, consolidándose como una apuesta relevante para el desarrollo comercial de la zona.

La instalación de esta tienda forma parte de una estrategia impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, que busca facilitar la llegada de nuevas empresas mediante esquemas de mejora regulatoria, incentivos estratégicos y una vinculación más cercana con el sector productivo.

El contexto económico también favorece este tipo de inversiones, durante el cuarto trimestre de 2025, Jalisco se posicionó como el segundo Estado con mayor captación de Inversión Extranjera Directa en el país, resultado de factores como su talento humano, ubicación estratégica e infraestructura logística, elementos que lo mantienen como uno de los principales motores económicos de México.

Cabe mencionar, que dicha nueva sucursal de Walmart se comenzará a construir en el mismo lugar donde se encontraba una tienda con el mismo nombre, que fue cerrada a consecuencia de un incendio registrado en septiembre de 2024.

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