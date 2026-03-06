Ayer, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó vía redes sociales sobre la cancelación del incremento de 14 pesos a la tarifa del servicio de transporte público.

El ajuste atiende a la inconformidad que la población civil mostró en torno a la nueva tarifa —que actualmente es de 9.50 pesos— y a la implementación de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco. Frente a este nuevo escenario, ¿cuánto pagarán los usuarios a partir del 1 de abril?

¿En cuánto se mantendrá la tarifa del transporte público a partir del 1 de abril?

De acuerdo con el Gobierno del Estado, dado que la tarifa del transporte público tendrá un aumento de 1.50 pesos a partir del próximo 1 de abril, esta quedará en 11 pesos cerrados. Además, los usuarios podrán pagar el servicio de transporte ya sea con la Tarjeta Única, la tarjeta Mi Movilidad o pagando en efectivo con billetes y monedas.

Por otro lado, Lemus indicó que mantendrán la tarifa de 5 pesos para los estudiantes jaliscienses, independientemente del nivel académico. Estos podrán comprobar su estatus a través de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y un kardex académico.

Asimismo continuarán los apoyos con transporte gratuito para las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y sus cuidadoras y cuidadores, para mujeres jefas de familia, familiares de personas desaparecidas y estudiantes acreedores.

