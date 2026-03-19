El choque de un tráiler contra las escaleras de la estación del Mi Macro ubicada sobre el Periférico Sur provoca caos vial esta mañana. Los hechos se reportaron en Periférico Sur, poco antes del cruce con la avenida López Mateos y a la altura de la colonia El Mante, esto en el municipio de Zapopan.

Se trató de un tráiler que cargaba residuos, el cual se impactó contra las escaleras de una estación del Peribús.

El percance provocó el cierre total a la circulación de Periférico Sur, esto para quienes se dirigen de la avenida Colón hacia la avenida López Mateos.

La Policía Vial se encuentra en el punto y se mantiene restringido un carril rumbo a la Carretera Chapala debido a la situación del accidente.

#AlertaVial

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Ante un incidente, registramos el cierre total a la circulación de Periférico Sur, para quienes se dirigen de Colón hacia López Mateos.



También se mantiene restringido un carril rumbo a Carretera Chapala. pic.twitter.com/o6IAMqO6Nd — Policía Vial Jalisco (@JaliscoVial) March 19, 2026

Los oficiales de vialidad se encuentran en el punto con el fin de apoyar a agilizar el flujo vehicular, mientras se realizan maniobras en la zona.

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MB