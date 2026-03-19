Académicos de la Universidad Panamericana exigen a las autoridades implementar un plan maestro de reingeniería del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) y gestión del agua, que incluya la vigilancia de las descargas de aguas residuales en los cuerpos de agua.

Carlos Ornelas, académico de la Universidad Panamericana, señala que se debe traer la menor cantidad de agua desde el sistema antiguo y tratar de utilizar en mayor medida el acueducto Chapala - Guadalajara, aunque este último ya no tenga la capacidad suficiente.

"Lo más óptimo es tratar de traer la menor cantidad de agua posible por la conducción antigua, que sabemos que es donde se genera la mayor parte de la contaminación, y traer la más posible por el sistema cerrado. Se requiere que haya mayor vigilancia por parte de las autoridades, muy estrecha, de las descargas de aguas residuales".

EL INFORMADOR documentó el pasado 17 de marzo al menos cuatro puntos activos de descargas de aguas residuales de forma irregular en el Arroyo seco, cuerpo de agua que desemboca en el canal de Las Pintas, el cual forma parte del sistema antiguo de abasto y que lleva agua a la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle, siendo esta la que más suministra agua para la ciudad.

"Hacer rondines más constantes para vigilar la calidad de estas descargas y eliminarlas en lo posible", dijo el académico.

Además, los académicos urgen a la construcción del segundo acueducto Chapala - Guadalajara y la modernización de la PP1 de Miravalle con el fin de poder reducir la mala calidad del agua que es distribuida, estimando en hasta 80 o 90% la reducción de esta problemática.

Pero también llaman a que se atienda la problemática de la contaminación del lago de Chapala y la cuenca del río Lerma, no solamente del sistema antiguo.

Otros puntos del plan maestro incluyen una reingeniería del organismo, la cual ya se ha propuesto por parte del Siapa.

Hugo Briseño, también académico, explicó parte de los problemas del Siapa, por ejemplo, la ineficiencia, ya que su infraestructura es altamente obsoleta y estiman que menos del 60% del agua producida es facturada, atribuyendo esta problemática al robo de agua, fugas y la falta de medición, por lo que calculan que alrededor del 40% del agua es perdida, afectando la eficiencia comercial.

Por último, los académicos reclaman que el Siapa ha sido politizado, señalando opacidad en el sector, al igual que la alta presión financiera debido a que no se generan recursos para que el organismo intermunicipal pueda operar.

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OB