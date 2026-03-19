Restablecen circulación de Mi Macro tras accidente en Periférico Sur

La Secretaría de Transporte Jalisco (Setran) informó que la circulación de las rutas de Mi Macro Periférico quedó restablecida tras el accidente registrado en la estación Agrícola.

La mañana de este jueves, el choque de un tráiler que cargaba residuos contra el puente peatonal obligó a cerrar la estación y a realizar modificaciones en el servicio, debido al cierre total a la circulación en carriles centrales de Periférico Sur, en dirección de la avenida Colón hacia López Mateos, además de otro rumbo a Carretera Chapala.

Se omitirá el servicio en la estación Agrícola

El impacto del tráiler generó daños estructurales en la rampa, por lo que la estación continúa cerrada y se omitirá el servicio en este punto, de acuerdo con lo informado por Setran.

ESPECIAL

Además de las afectaciones al servicio de transporte público masivo, el percance también generó una gran carga vehicular.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio con el objetivo de apoyar a agilizar el flujo vehicular, mientras se realizan maniobras en la zona.

¿Qué pasó en Periférico Sur?

El accidente ocurrió cuando el conductor perdió el control de la unidad y se impactó contra el puente en Periférico Gómez Morín, a la altura de la colonia Agrícola, en Zapopan. Trascendió que el chofer se habría quedado dormido al volante y le ganó el peso de la carga al transitar la curva.

El conductor, un joven de 22 años, firmó desistimiento tras recibir atención médica y sin que sufriera lesiones graves.

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MB

