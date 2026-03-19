El Gobierno de Jalisco aprovechará la justa deportiva del Mundial de Futbol 2026 de la FIFA que se realizará en junio próximo en Guadalajara para promocionar al sector artesanal del estado.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) anunció una estrategia para impulsar este sector con exposiciones de venta al público y tours guiados a los talleres.

La titular de la Sedeco, Cindy Blanco Ochoa, explicó que, en el marco de este evento, también se relanzará la Casa de las Artesanías de Jalisco, donde habrá una exposición para que los visitantes puedan realizar compras directamente con los artesanos .

Impulso para artesanos de Jalisco

"Estamos trabajando en ver cómo tener tours; está muy cerca, a un kilómetro de la Plaza de la Liberación, donde va a estar el Fan Fest a este punto, entonces estamos buscando que pueda ver conectividad con Mi Bici o caminando o con automóviles y se pueda hacer un gran evento de comercialización", explicó.

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Cindy Blanco detalló que se harán diferentes actividades para llegar a los más de 3 millones de visitantes que se esperan durante la justa deportiva.

"Lo que estamos buscando es poder abrir la puerta a nuestros visitantes para que puedan tener esta oportunidad de visitar los talleres; estaremos principalmente trabajando en los talleres del área metropolitana en los municipios de Tonalá, de Tlaquepaque, de Tlajomulco, de Zapopan y Guadalajara, y el punto de partida para salir a esos talleres será la Casa de las Artesanías", explicó.

Artesanías de Jalisco para el mundo

Adicionalmente, se entregó un catálogo de artesanías a la FIFA para que se puedan regalar a los ejecutivos y personas relevantes que estarán visitando el estado y que sean realizadas por manos jaliscienses.

" Es decir, que en el centro del Mundial esté la agenda artesana como parte del folclore y la cultura que distingue al estado ", comentó.

Además, este año se buscará participar en exposiciones nacionales e internacionales para poder proyectar la artesanía jalisciense. Actualmente, la artesanía de Jalisco se exporta a Estados Unidos pero se busca llegar a otros países.

Asimismo, se dio a conocer que este año el presupuesto de la Sedeco para apoyar al sector exportador será de 6 millones de pesos , una cantidad mayor comparada con los 5 millones del año pasado.

"Es un tema que personalmente me he acercado al Congreso tratando de sensibilizar que la necesidad es mayor; sin embargo, estamos trabajando con el sector artesanal para poder acercarles recursos de otras direcciones como Projal".

De acuerdo con la dependencia, en Jalisco existen más de 5 mil artesanos distribuidos en diferentes municipios como Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan, entre otros .

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FF