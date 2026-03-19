FGR investiga hallazgo de 19 mil litros de "hidrocarburo" en Zapopan

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que inicia carpeta de investigación tras el hallazgo de una pipa abandonada en Zapopan, Jalisco , con presunto hidrocarburo .

La dependencia detalló que realiza las indagatorias a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Jalisco.

Imágenes del camión cargado con presunto hidrocarburo encontrado en Zapopan. ESPECIAL / FGR

Imágenes del camión cargado con presunto hidrocarburo encontrado en Zapopan. ESPECIAL / FGR

Detalles del hallazgo de hidrocarburo en Zapopan

De acuerdo al inicio de la carpeta de investigación, "elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) hicieron del conocimiento del fiscal federal que, al realizar recorridos de vigilancia y prevención del delito en un callejón de la colonia Venta del Astillero ", en donde, afirmaron, fue localizada la pipa abandonada que, presuntamente, contenía 19 mil litros de hidrocarburo.

El camión transportador "fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación para resolver conforme a derecho corresponda".

Robo de hidrocarburo en México: ¿Qué es el "huachicol"?

El huachicol es un término popular que se refiere al combustible obtenido y distribuido de forma ilegal en México , resultado del robo de hidrocarburos directamente de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Esta práctica es formalmente conocida como ordeña de ductos y forma parte de una red delictiva que involucra desde grupos del crimen organizado hasta funcionarios públicos en distintos niveles de Gobierno.

El uso y comercialización de combustibles obtenidos mediante el huachicol sigue siendo una preocupación nacional. La FGR, en apoyo con otras instituciones, como la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano, suma esfuerzos para combatir el robo de hidrocarburos.

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FF