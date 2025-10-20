La moneda mexicana amanece, este lunes 20 de octubre, siendo truncada por el valor del dólar estadounidense en un panorama internacional que continúa con altas tensiones económicas.

A las primeras horas de este día —06:08 de la mañana—, la divisa mexicana se sitúa en los mercados internacionales en 18.40 pesos por dólar, lo que representa una depreciación del 0.18% con respecto al cierre del viernes pasado. Por su parte, el tipo de cambio DOF, establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 18.4070 pesos por dólar.

Otras divisas

Según indicaron analistas de Monex en un reporte pasado, se espera que el peso oscile en un rango entre los 18.34 y los 18.44 pesos “a la espera de tener más claridad sobre el entorno comercial y esperando muy pocos datos económicos en la agenda del lunes”.

Hoy, las dieciséis principales divisas monitoreadas por Bloomberg muestran mejorías frente al dólar. La moneda mexicana, sin embargo, no corre con la misma suerte, pues, se sitúa en el último lugar con una pérdida de 0.20 por ciento.

Tipo de cambio en los principales bancos de México, hoy 20 de OCTUBRE de 2025

Banco Se compra Se vende Banco Azteca 16.90 18.89 BBVA 17.33 18.86 Banorte 17.65 18.70 Banamex 17.82 18.84

Hoy, la mejor opción de venta es en Banorte. Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar.

Con información de Bloomberg, SUN y DOF.

