Si planeas salir esta tarde, no guardes el paraguas. Este martes 16 de junio de 2026, el calor bochornoso se combinará con una alta probabilidad de tormentas en la ciudad , un factor clave que podría complicar tu regreso a casa después del trabajo.

Las condiciones atmosféricas de hoy presentan un escenario de contrastes. Durante la mañana, los tapatíos experimentarán un ambiente cálido y cielos parcialmente nublados, pero la inestabilidad crecerá de forma significativa con el paso de las horas.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la probabilidad de precipitaciones alcanzará hasta un 75% durante la jornada , confirmando la llegada de la temporada húmeda.

Este fenómeno es monitoreado de cerca por especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quienes advierten sobre la rápida formación de nubosidad densa en la región occidente.

¿A qué hora comenzarán las lluvias?

La pregunta que todos se hacen tiene una respuesta clara según los modelos climáticos: las primeras gotas y lloviznas aisladas podrían caer alrededor de las 17:00 horas .

Sin embargo, el mayor riesgo de tormentas eléctricas y chubascos intensos se concentrará durante la noche, alcanzando su punto máximo de actividad cerca de las 21:00 horas .

Antes de que las precipitaciones logren refrescar el ambiente, el termómetro registrará temperaturas máximas de hasta 30 grados Celsius, partiendo de una mínima que rondó los 18 grados en la madrugada.

Además, la humedad relativa se mantendrá por encima del 60%, lo que generará una sensación térmica de intenso bochorno, especialmente al mediodía y en las primeras horas de la tarde.

El impacto en los municipios del AMG

El temporal de este martes no afectará de la misma manera a toda el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), ya que se esperan variaciones de intensidad entre los distintos municipios.

En zonas como Zapopan y Tlaquepaque se anticipa un escenario templado con desarrollo de lluvia ligera a moderada hacia la tarde-noche, manteniendo temperaturas máximas cercanas a los 29 grados.

Por su parte, Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá podrían experimentar precipitaciones un poco más fuertes, acompañadas de abundante nubosidad y posibles rachas de viento al finalizar la tarde.

Toda esta captación de agua representa una excelente noticia para los ecosistemas locales y para los niveles del Lago de Chapala, que se beneficia directamente de los escurrimientos.

Recomendaciones para los tapatíos

Ante este pronóstico, las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población mantenerse alerta, evitar transitar por zonas propensas a inundaciones y conducir con extrema precaución por el pavimento mojado.

Finalmente, resulta indispensable salir de casa con ropa ligera para soportar el calor matutino, pero siempre acompañados de un impermeable o paraguas para no ser sorprendidos por las tormentas nocturnas.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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