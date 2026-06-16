Si te inscribiste a la pensión en abril y recibes tu nueva tarjeta entre el 15 y el 21 de junio de 2026, tu primer pago está muy cerca . Descubre exactamente cuándo verás reflejado el dinero en tu cuenta y cómo prepararte para este esperado beneficio económico.

La Secretaría de Bienestar mantiene en marcha el operativo nacional de entrega de plásticos para los nuevos derechohabientes, asegurando que todos los inscritos cuenten con su medio de pago oficial.

Este proceso de bancarización está dirigido exclusivamente a las personas adultas mayores que cumplieron con todos los requisitos legales y realizaron su registro de manera exitosa durante el pasado mes de abril en los módulos correspondientes.

Quienes acudan a los módulos asignados del 15 al 21 de junio de 2026 obtendrán la herramienta clave y definitiva para cobrar sus recursos de manera directa y sin intermediarios: la Tarjeta del Bienestar.

¿Cuándo llegará el primer depósito?

La duda principal de los nuevos beneficiarios de los programas del Gobierno de México es el momento exacto en que podrán disponer de su apoyo económico para cubrir sus necesidades básicas y gastos diarios.

De acuerdo con las reglas de operación vigentes del programa social, el primer depósito no se realiza de manera inmediata al recibir el plástico, ya que el sistema requiere un breve periodo de actualización de datos .

Por lo tanto, los adultos mayores que recogen su tarjeta bancaria en esta tercera semana de junio verán reflejado su primer pago de manera automática durante el próximo mes de julio .

Este primer depósito corresponderá al bimestre de julio-agosto , integrándose así al calendario regular de pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el cual distribuye los fondos de forma bimestral.

El papel del Banco del Bienestar

Para cobrar este primer apoyo económico, los beneficiarios deberán utilizar preferentemente los cajeros automáticos o las ventanillas del Banco del Bienestar, la institución financiera oficial encargada de dispersar los fondos del programa.

Es fundamental recordar a todos los nuevos usuarios que esta tarjeta bancaria no cobra ningún tipo de comisiones por consulta de saldo ni por retiro de efectivo, siempre y cuando se utilicen sus sucursales oficiales.

Además, el plástico funciona como cualquier otra tarjeta de débito, permitiendo realizar compras directas en supermercados, farmacias y cualquier establecimiento con terminal punto de venta.

Las autoridades federales recomiendan enfáticamente a los usuarios guardar su Número de Identificación Personal (NIP) en un lugar seguro y no compartirlo con personas desconocidas para evitar posibles fraudes o robos de identidad.

Pasos a seguir tras recibir el plástico

Una vez que el beneficiario tiene la nueva tarjeta en sus manos, no necesita realizar ningún trámite adicional, ya que el plástico se entrega activado y vinculado a su cuenta personal.

A partir de ese momento, solo resta esperar la publicación del calendario oficial de dispersión de pagos correspondiente al mes de julio, el cual se organiza de manera alfabética según la primera letra del apellido paterno.

Mantente muy atento a los canales oficiales de comunicación para conocer el día exacto en que tu primer depósito estará completamente disponible y listo para ser utilizado en beneficio de tu economía familiar.

X / @bienestarmx

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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