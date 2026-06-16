Ni CDMX ni Monterrey; estas son las ciudades más felices de México en 2026

¿Te has preguntado si el lugar donde vives influye directamente en tu felicidad diaria? Hoy, el Happy City Index 2026 revela que la calidad de vida urbana va mucho más allá del éxito económico. Descubre cuáles son las dos únicas ciudades mexicanas que lograron colarse en este prestigioso ranking internacional.

Este 16 de junio de 2026, el Institute for Quality of Life, una reconocida organización con sede en Londres, mantiene públicos los resultados oficiales de su esperada evaluación global correspondiente al año en curso.

Este exhaustivo estudio internacional no busca medir la alegría como una emoción pasajera, sino evaluar las condiciones estructurales que permiten a los habitantes disfrutar de una vida equilibrada y plena .

Para la edición de este año, un equipo de investigadores analizó detalladamente más de 3,400 urbes en todo el mundo, aplicando una rigurosa metodología basada en datos completamente objetivos.

Tras aplicar diversos filtros de calidad y recopilar información verificable durante cinco meses, el listado definitivo se redujo a las 251 mejores metrópolis que realmente procuran el bienestar social .

Las representantes de México en el mundo

Dentro de este selecto grupo internacional de urbes destacadas, la República Mexicana logró posicionar únicamente a dos de sus localidades, demostrando que aún existen grandes retos en materia de desarrollo.

Aguascalientes se coronó oficialmente como la ciudad más feliz de todo el país, logrando ocupar el nada despreciable lugar 244 a nivel mundial dentro de esta competitiva clasificación global.

Esta capital hidrocálida obtuvo una calificación total de 4,968 puntos, destacando principalmente frente a los evaluadores por su movilidad práctica y sus favorables niveles de seguridad ciudadana.

Por su parte, la ciudad de Guadalajara también logró entrar en el codiciado ranking, ubicándose apenas unos peldaños abajo, exactamente en la posición número 250 con 4,719 unidades acumuladas.

La gran metrópoli jalisciense brilló en la evaluación internacional gracias a su vibrante actividad económica, su rica oferta cultural y una infraestructura urbana que facilita el desarrollo de sus residentes.

¿Qué evalúa exactamente el Happy City Index 2026?

El éxito de estas dos ciudades mexicanas no es producto de la casualidad, ya que el índice evalúa meticulosamente 64 indicadores específicos que están divididos en seis categorías fundamentales.

Los rubros analizados por los especialistas incluyen la inclusión ciudadana, la eficiencia gubernamental, el cuidado del medio ambiente, la estabilidad económica, el acceso a la salud y la movilidad urbana.

Según los expertos detrás del proyecto, las urbes que logran liderar la lista comparten características esenciales como una planeación a largo plazo, transporte eficiente y espacios públicos verdaderamente funcionales.

El panorama global de la felicidad urbana

Al observar los resultados a nivel internacional, el continente europeo dominó de manera contundente y casi absoluta los primeros lugares de esta prestigiosa clasificación enfocada en el bienestar humano.

Copenhague, la capital de Dinamarca, se llevó la medalla de oro indiscutible, seguida muy de cerca por Helsinki en Finlandia y la ciudad de Ginebra en Suiza , consolidando el modelo europeo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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