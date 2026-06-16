Estos son los cierres viales por el concierto de Maná en Guadalajara

Coronados como la banda tapatía de rock pop más influyente de las últimas décadas, Maná se prepara para hacer su debut mundialista como parte de los eventos gratuitos que se realizarán después del enfrentamiento de la Selección Mexicana contra el combinado surcoreano.

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El concierto, que se llevará a cabo en la icónica Glorieta Minerva, está previsto para recibir a miles de aficionados que buscan celebrar la pasión por el futbol y disfrutar de música en vivo. Con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los asistentes, las autoridades confirmaron que se realizarán cierres viales en diferentes puntos aledaños a la zona.

Así que, si no quieres verte afectado por estos bloqueos o buscas anticipar tus traslados, a continuación te compartimos todas las avenidas y calles por las que no se podrá transitar durante el evento.

¿Cuándo y a qué hora se presentará Maná en Guadalajara?

La presentación musical está programada para este próximo miércoles 17 de junio en la Glorieta Minerva, con un arranque previsto a las 21:00 horas, donde el popular grupo interpretará algunos de sus más grandes éxitos.

El espectáculo forma parte de las actividades preparadas para acompañar la celebración del Mundial 2026 en Guadalajara, una de las ciudades sede del torneo. Se espera una gran concentración de aficionados que acudirán para disfrutar del ambiente deportivo y de la presentación de una de las agrupaciones más representativas de México.

¿Qué vialidades estarán cerradas por el concierto en la Minerva?

Desde la mañana de este martes, cuando comenzaron las labores de montaje, la Policía Vial activó un operativo para proteger la integridad de las personas encargadas de colocar la estructura, así como de los ciudadanos que circulaban por el lugar.

Según las indicaciones de las autoridades competentes, l as restricciones contemplan el anillo principal de la Glorieta Minerva, debido a que en esta área se instalarán filtros de revisión para el acceso de peatones.

Además, los carriles centrales y laterales de la avenida Vallarta permanecerán totalmente cerrados en el tramo que va desde la avenida Juan Palomar y Arias hasta avenida Yaquis.

Otras zonas, como las calles Fernando de Celada y Aurelio Aceves, mantendrán cierres intermitentes de acuerdo con la cantidad de personas que se concentren en el lugar.

Rutas y vías alternas para transitar durante el show de Maná

La Policía Vial señaló que durante el evento la Diagonal Golfo de Cortés y avenida México serán algunas de las mejores opciones para circular por la zona.

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Por su parte, Manuel López Cotilla se recomienda como una ruta de salida ; sin embargo, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a anticipar sus traslados como medida de precaución y para mitigar el impacto que tendrán los cierres en la movilidad de la ciudad.

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