Un incendio registrado la tarde de este martes en una bodega industrial ubicada en las inmediaciones de González Gallo, en el municipio de Tlaquepaque , provocó daños estructurales prácticamente totales en el inmueble, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

Autoridades de Protección Civil y Bomberos de distintos municipios metropolitanos trabajaron de manera coordinada para contener el fuego y evitar su propagación a establecimientos cercanos.

Bodega colapsó por el fuego

El director operativo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Ignacio Aguilar Jiménez, informó que al arribo de las primeras unidades se confirmó que se trataba de una bodega tipo industrial de aproximadamente 25 por 100 metros de extensión, la cual ya presentaba severas afectaciones derivadas de las altas temperaturas generadas por el incendio.

“Tuvimos el reporte de un incendio sobre una bodega. Al llegar las primeras unidades confirmamos que se trata justamente de una bodega tipo industrial de veinticinco por cien metros aproximadamente las dimensiones que tiene esta estructura. Ya tiene daño estructural prácticamente en su totalidad, tenemos todo el techo colapsado", dijo.

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Incendio controlado al 80%

"A este momento ya lo tenemos controlado, lo tenemos trabajando por los diferentes frentes. Esto para acelerar los trabajos del control del combate . No tenemos personas lesionadas afortunadamente, desconocemos cuáles pudieron haber sido las causas ”, añadió.

En las labores participaron elementos de Protección Civil y Bomberos del Estado, así como de Tlaquepaque, Guadalajara, El Salto y Tonalá, además de corporaciones de seguridad pública y Policía Vial.

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Protegen estación de carburación cercana

El director indicó que también se implementaron medidas preventivas para proteger una estación de carburación ubicada en las inmediaciones del incendio, la cual no presentó riesgo durante la emergencia.

“No tenemos riesgo a la estación de carburación, ya lo tenemos protegido, el contenedor ya lo tenemos frío. A este momento tiene 21 grados, entonces no representa ningún riesgo. Ya estamos trabajando en bajar la temperatura, poder tener el control. Ahorita llevamos un 80 por ciento en el control".

Evacúan trabajadores y negocios aledaños

Aguilar Jiménez detalló que cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio encontraron a trabajadores de la empresa fuera del inmueble, mientras que personas que laboraban en negocios cercanos realizaron la evacuación por sus propios medios.

Añadió que las revisiones efectuadas permitieron descartar riesgos de propagación hacia predios vecinos, incluyendo la Clínica 39 del IMSS y una gasera ubicada junto al inmueble.

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Semadet activa Alerta Atmosférica

Debido a la gran cantidad de materiales combustibles almacenados en el interior de la bodega, entre ellos solventes, madera, cartón, plástico y refacciones, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) emitió una Alerta Atmosférica por la presencia de contaminantes generados por el siniestro.

La medida aplica para los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá.

En Tlaquepaque: El Álamo, La Capacha, Tlaquepaque Centro, Emiliano Zapata, La Soledad y zonas aledañas.

El Álamo, La Capacha, Tlaquepaque Centro, Emiliano Zapata, La Soledad y zonas aledañas. En Guadalajara: Jardines de la Paz, Jardines de los Poetas, Tetlán y zonas cercanas.

Jardines de la Paz, Jardines de los Poetas, Tetlán y zonas cercanas. En Tonalá: Lomas de la Soledad, El Rosario, Altamira, Loma Bonita y áreas colindantes.

Recomiendan evitar actividades al aire libre

Las autoridades exhortaron a la población a evitar actividades al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Causas siguen bajo investigación

Asimismo, Aguilar Jiménez señaló que las causas del incendio permanecen bajo investigación y serán determinadas mediante los peritajes correspondientes.

“Desconocemos cuáles pudieran haber sido las causas que originaron este incendio. Y ya en su momento la dependencia correspondiente estará haciendo los peritajes para que se puedan emitir los dictámenes de causalidad”, finalizó.

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