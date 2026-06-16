El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos mantienen bajo estrecha vigilancia una zona de baja presión que se desplaza sobre el sur de Texas, Estados Unidos, la cual presenta un 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y siete días .

De consolidarse este sistema, se convertiría oficialmente en "Arthur", el primer ciclón tropical con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico 2026 .

Actualmente, el fenómeno se localiza a solo 80 kilómetros al norte de Reynosa, Tamaulipas , generando una amplia área de chubascos y tormentas eléctricas desorganizadas.

Impacto en México: Lluvias intensas y clima extremo

Independientemente de si el sistema logra alcanzar la categoría de tormenta tropical, su circulación está interactuando con otros fenómenos meteorológicos —incluyendo la onda tropical número 7 y canales de baja presión—, provocando un temporal de lluvias significativas en gran parte del territorio nacional durante este martes 16 de junio de 2026.

Las autoridades meteorológicas han emitido alertas por las siguientes condiciones:

Lluvias intensas: Nuevo León y Tamaulipas enfrentan el mayor riesgo, con acumulados que podrían derivar en inundaciones urbanas y crecida de ríos.

Precipitaciones muy fuertes: Se prevén en Sinaloa, Durango, San Luis Potosí y Chiapas.

Chubascos y lluvias fuertes: Afectarán estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas extremas y recomendaciones

El panorama meteorológico se completa con una intensa ola de calor que afecta el noroeste y norte de México. Se esperan temperaturas superiores a los 45°C en el noreste de Baja California, mientras que estados como Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Guerrero registrarán máximas de entre 40°C y 45°C.

Recomendaciones de Protección Civil:

Manténgase informado: Siga los avisos oficiales del SMN y Protección Civil ante posibles cambios en la trayectoria o intensificación del sistema.

Precaución extrema: Evite cruzar zonas inundadas y manténgase alejado de arroyos o cauces de ríos que puedan desbordarse por las lluvias.

Hidratación: Ante las altas temperaturas, evite la exposición prolongada al sol y manténgase bien hidratado, especialmente en las regiones con calor extremo.

La temporada de huracanes, que inició formalmente este año, continúa bajo monitoreo constante, ya que los expertos estiman la formación de entre 11 y 15 ciclones en la cuenca del Atlántico para este ciclo 2026 .

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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