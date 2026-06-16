Entre aplausos y vítores, Messi dejó la cancha. Para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, el argentino fue el héroe de la goleada albiceleste al marcar un triplete frente a Argelia en su debut en el Mundial 2026, y se consagró como máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo con 16 dianas, junto al alemán Miroslav Klose. El FIFA Fan Fest de Guadalajara se rindió ante el que esta noche hizo historia en la competición y acompañó la pasión argentina en su primer partido mundialista.

La Plaza Liberación lucía adornada con playeras del 10 argentino. Por todos lados se coreaba el nombre del ex jugador del Barcelona. La fiesta albiceleste se vivía una hora antes del pitazo inicial: las dominadas con el balón, el salto de cuerda, los cánticos y las porras, que ya son elementos característicos del Fan Fest, no faltaron para recibir un partido más del Mundial en el Centro Histórico de Guadalajara. Pero Messi era el objeto de los elogios y la razón por la que miles de aficionados se dieron cita en el primer cuadro de la ciudad.

Dante, quien trabaja en la organización del torneo en la ciudad y quien hizo el viaje desde Buenos Aires, Argentina , destacó que en el festival “se viven los mejores momentos acá con toda la pasión argentina, representando directo en Guadalajara […]. Nos reciben increíble y los mexicanos son lo mejor, la mejor vibra. (Guadalajara como sede) nos encanta. La verdad el estadio es increíble. El Estadio Guadalajara es de primer nivel, internacional. La gente nos recibe increíble. La comida, la música, la verdad todo muy bueno”, compartió.

La magia del "10" y una cita con la historia

El primer gol de Messi se ahogó en un grito de lamento al ser anulado por fuera de lugar. Pero la euforia no tardaría en llegar, pues al minuto 17 el astro argentino disparó desde larga distancia para vencer a Zidane y registrar el primero a su cuenta. El Fan Fest se hundió en ovaciones a Argentina y su máxima estrella. Así concluyó la primera mitad.

Para los segundos 45 minutos, Messi continuó demostrando su magia y los aficionados lo reconocieron: anotó al minuto 60, con lo que empataba al brasileño Ronaldo Nazário con 15 goles en la Copa del Mundo. Pero al partido aún le quedaba tiempo y el 10 participaba del ataque de su selección. En la Plaza se respiraba alegría y tensión, pues sabían que estaba a un gol de hacer historia.

La tenue lluvia que bañaba la Plaza no desalentó a nadie: gran parte de los aficionados saltaban en sus lugares, alzaban los brazos y coreaban con enjundia el nombre de Messi cuando el astro tocaba el balón. Hasta que llegó el momento histórico: desde los límites del área grande, el máximo anotador en la historia de Argentina hizo un golazo que venció al arquero argelino, con un disparo que se coló por la parte inferior del poste derecho. El Fan Fest estalló en alaridos y se rindió a los pies de Lionel.

"Ya no hay debate, es el mejor de la historia"

Para Martín, originario de Culiacán, Sinaloa, Messi es lo que “hace que valga la pena estar aquí, ver a Argentina y ser tan aficionado del futbol y del Mundial. Hoy vimos historia: hoy el mejor jugador de la historia se convirtió en el máximo anotador de la Copa del Mundo. Ya no hay debate sobre quién es el mejor: lo acabamos de ver y es Lionel Messi”, dijo al tiempo que hacía volar su cerveza y sus amigos intentaban que se terminara otro vaso.

El partido concluyó con aplausos hacia Argentina, aunque entre voces se entonaba con ritmo y armonía el nombre de Messi. El festival mundialista en el Centro de Guadalajara se llenó de pasión y clamores por el 10 argentino.

NG