Costco México continuará su expansión a lo largo de la República Mexicana. Luego de la apertura en agosto de la tienda más moderna de América Latina en Zapopan, la cadena de supermercados cuenta con una ruta de crecimiento a nivel nacional.

Durante el Retail Day 2025, Mauricio Talayero, director de finanzas de Costco México, confirmo que la marca planea abrir nuevas sucursales en el país a través de un plan de expansión proyectado a 20 años. Esto incluye, por supuesto, regiones en las que no existen tiendas de Costco en este momento. El objetivo de este crecimiento es multiplicar el valor de la marca.

No obstante, Talayero refirió que la cadena de supermercados ha mostrado distintas dificultades en los momentos recientes especialmente por la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y las constantes auditorias de las autoridades fiscales mexicanas. Pese a ello, el director de finanzas reveló que México es el mercado más rentable a nivel mundial para la cadena.

¿Cuáles serán las nuevas sucursales de Costco en México?

Entre los planes de Costco se contempla abrir nuevas sucursales en Durango, Tamaulipas, Guanajuato e Hidalgo. Además, en enero de 2026 podría iniciar la construcción de una nueva sucursal en Ciudad de México (CDMX); mientras que en Monterrey, el próximo mayo está planeado abrir la cuarta tienda en la región.

Con respecto al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), Talayero aseguró que todavía cabe una cuarta sucursal, sin embargo, no dio más información sobre en qué fechas podría llegar a la ciudad este proyecto, ni en qué parte de la ciudad se ubicaría. Otras regiones que podrían incrementar sus sucursales son Querétaro o Puebla.

Desde su arribo en México el pasado año de 1992, Costco ha logrado la construcción de 42 sucursales, 18 gasolineras, una óptica y un centro de distribución.

OB