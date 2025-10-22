Tormenta tropical "Melissa"; ¿Qué zonas del Caribe tienen riesgo de inundación?

Durante la madrugada de hoy, la tormenta tropical “Melissa” dejó caer fuertes lluvias sobre La Española —también llamada Santo Domingo, una isla en el mar Caribe—. De forma paralela, los meteorólogos advirtieron de un riesgo significativo de inundaciones en partes de la región del Caribe en los próximos días.

Según el reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami, “Melissa” presentaba vientos máximos sostenidos de 80 km/h y, yacía situada a unos 520 kilómetros al sursuroeste de Puerto Príncipe, en Haití, moviéndose hacia el oeste a 19 km/h.

¿Qué zonas del Caribe tienen riesgo de inundación por "Melissa"?

El Centro Nacional de Huracanes reportó que las fuertes lluvias que trajo “Melissa” complicaron el tráfico en la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, además de cancelarse los juegos de la liga profesional de béisbol del país.

En Haití, la gente se mostró preocupada por la posibilidad de inundaciones graves, pues en el pasado las tormentas han traído deslaves y caos a causa de la erosión. Asimismo, autoridades haitianas dieron aviso de su evolución a posible huracán para la zona sur, mientras que Jamaica se mantiene bajo un aviso de tormenta tropical.

Debido a los grandes acumulados de lluvia, hay riesgo significativo de inundaciones repentinas y aludes de tierra en el sur de Haití y el sur de la República Dominicana, Jamaica, el norte de La Española, Aruba y Puerto Rico. La previsión apuntaba a que “Melissa” ganaría fuerza gradualmente, sin embargo, autoridades estadounidenses advirtieron que su trayectoria eran tan incierta que las personas en la región debían mantenerse alertas.

"Melissa" es la tormenta tropical número 13 de la temporada del Atlántico; se espera que esta alcance la categoría 1 como huracán el próximo 25 de octubre, a mil 195 al este-sureste de Cancún, en Quintana Roo.

AO

