Este domingo 14 de diciembre, se estima que el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registre un ambiente cálido durante el día, con descenso de temperatura por la noche y madrugada.

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para Jalisco un cuelo medio nublado a nublado, con posibilidad de lluvias aisladas durante el día. Por la mañana, un ambiente fresco a templado en la entidad, y frío en zonas serranas. Se estima un ambiente cálido a caluroso por la tarde. Viento del oeste y suroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco.

Para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se pronostica un cielo despejado con intervalos de nubosidad dispersa, con potencial de lluvias de limitado a nulo.

Se estima que la temperatura máxima sea de 27° C durante el día, y la mínima esperada es de 10° C por la mañana.

Hacia la madrugada del lunes, se prevé que las temperaturas se mantengan entre 10 y 12 °C, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente durante la noche y primeras horas del día.

Clima Nacional

Pronóstico de lluvias para hoy:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (centro y oeste) y Chiapas (norte y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (centro y sur), San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Sierra Baja, Sierra Gorda, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan), Oaxaca (norte y este) y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Guanajuato, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Sotavento, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy:

Viento de componente norte de 50 a 60 km/h y rachas de 70 a 90 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costa de Tamaulipas; y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h durante la noche: costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla.

Con información de SMN

