Como resultado de la estrategia de ampliación aérea y del crecimiento sostenido en la conectividad internacional de Jalisco, la Secretaría de Turismo del Estado anunció una nueva conexión aérea "que fortalecerá las oportunidades turísticas, comerciales y culturales con Canadá".

Desde el 13 de diciembre entró en operación un vuelo directo que conecta a Guadalajara con la ciudad de Montreal, el cual estará a cargo de la aerolínea Air Transat, dijo este domingo la dependencia estatal.

La nueva ruta operará con dos frecuencias por sentido cada semana, con salidas desde Montreal hacia Guadalajara los jueves y sábados, y vuelos desde Guadalajara hacia Montreal los viernes y domingos.

Los servicios se ofrecerán en un Airbus A321neo LR, aeronave de largo alcance equipada con pantallas individuales, motores GE y características diseñadas para brindar altos estándares de confort durante el trayecto, añadió la Secretaría de Turismo.

"El anuncio de la conexión aérea representa un paso más dentro de la estrategia estatal de fortalecimiento de la movilidad internacional. Pues de enero a octubre de 2025, Jalisco registró cinco mil 365 operaciones aéreas con Canadá, lo que significa un incremento de 8% en comparación con 2024", añadió.

“Cada nueva ruta que llega a Jalisco es una puerta que se abre para el crecimiento del estado. La conexión directa con Montreal confirma el interés sostenido que Canadá mantiene por Jalisco y fortalece nuestra presencia en uno de los mercados internacionales más relevantes”, destacó Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo.

“Conectarnos mejor significa atraer más visitantes, generar nuevas oportunidades económicas y seguir construyendo puentes culturales que nos enriquecen. Trabajamos para que Jalisco continúe consolidándose como un destino competitivo, dinámico y con una conectividad aérea de clase mundial”, agregó la funcionaria.

ESPECIAL / SECRETARÍA DE TURISMO

Miles de Canadienses prefieren Guadalajara como destino

Más de 367 mil visitantes canadienses llegaron a Jalisco en los primeros diez meses del año , lo que consolida a Canadá como el segundo mercado internacional más importante para el estado.

“Estamos enfocados en desarrollar un aeropuerto que crezca en todos los aspectos: conectividad, infraestructura y servicios. Desde 2024 cuando inauguramos la primera ruta a Canadá, hemos continuado ampliando las opciones para nuestros pasajeros, consolidando a Guadalajara como un hub regional para el viajero canadiense”, expresó Cryshtian Amador Lizardi, Director del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Sebastián Ponce, Director de Ingresos de Transat, señaló que la incorporación de Guadalajara desde Montreal refleja su compromiso de ofrecer a los viajeros más formas de explorar destinos vibrantes.

Te puede interesar: Abandonan en corralones 7 de cada 10 motos aseguradas por autoridades de Jalisco

“Esta nueva ruta no solo enriquece nuestra red, sino que también crea conexiones significativas, ya sea para sumergirse en el corazón cultural de México o para conectar con nuestra comunidad mexicana en Quebec, todo ello con la comodidad y el confort que caracterizan a Air Transat”, dijo.

"El vuelo directo Guadalajara– Montreal reafirma el compromiso de Jalisco por expandir su presencia internacional y ofrecer a residentes, y visitantes, nuevas alternativas de movilidad y acceso, para fortalecer con ello el turismo y las actividades económicas del sector", finalizó la Secretaría de Turismo.

Las cifras

● Jalisco mantiene conexiones con 16 ciudades de Canadá, principalmente a través del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, mientras que Guadalajara suma ya rutas directas con Toronto, Calgary, Vancouver y ahora Montreal.

● Fundada en Montreal hace 38 años, Air Transat es una de las aerolíneas de ocio más reconocidas del mundo. En 2025 fue nombrada "Mejor Aerolínea de Ocio del Mundo" por los Skytrax World Airline Awards.

● Su red conecta principalmente Europa, el Caribe, la costa este de Estados Unidos, Sudamérica y el norte de África.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV