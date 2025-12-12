Viernes, 12 de Diciembre 2025

Encuentran sin vida a Enrique Estrada, director del DIF de El Salto

El Gobierno de El Salto condenó y lamentó profundamente los hechos ocurridos, además de expresar toda solidaridad con la familia del fallecido

Por: Jorge Velazco

Autoridades locales y estatales han iniciado con las investigaciones sobre los hechos. ESPECIAL

El director del DIF de El Salto, Enrique Estrada, fue encontrado sin vida la madrugada de este viernes.

En un comunicado, el Gobierno de El Salto lamentó “profundamente el fallecimiento de nuestro compañero, amigo y funcionario del DIF municipal, Enrique Estrada Jiménez, quien perdió la vida la noche madrugada de este viernes”.

Informó que las autoridades locales y estatales han iniciado con las investigaciones sobre los hechos ocurridos. Se tiene información de que el funcionario se encontraba en su casa acompañado de una o más personas cuando perdió la vida.

“Hasta el momento se desconocen más datos sobre cómo ocurrieron los hechos, se está investigando los indicios que se han encontrado en la escena para poder tener certeza de lo ocurrido” añadió.

