La mañana de este domingo 14 de diciembre se registran cierres viales en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) debido a la realización de tres carreras deportivas.

Por un lado, la Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan, encabezada por Mercedes Cruz Vázquez, informó de cierres a la circulación debido a la carrera por la fundación del municipio, cuyo punto de salida y meta se encuentra a un costado de la ex Presidencia Municipal de Zapopan.

La ruta contempla vialidades como las avenidas Hidalgo, Javier Mina, Manuel Ávila Camacho, Juan Pablo II y José Parres Arias.

De acuerdo con la funcionaria, estos cierres se encuentran habilitados desde las 5:00 horas y se mantendrán hasta las 9:00 de la mañana.

ESPECIAL

Por su parte, la Comisaría de la Policía Vial del Estado también advirtió sobre cierres viales en el municipio de Guadalajara, en vías cercanas al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), por una carrera de 6K.

El punto de partida es el CUCS, y los participantes avanzarán por Salvador Quevedo hasta Pablo Valdez, girarán en Juan de Dios Robledo, seguirán por Irineo Paz hasta llegar al CUCEI. En este escenario, la autoridad vial sugirió optar por rutas alternas como Felipe Ángeles, Calzada Olímpica y Circunvalación División del Norte.

ESPECIAL

Asimismo, la Policía Vial también aplica un operativo cerca del Centro de Guadalajara, en los alrededores de La Normal, por la ejecución de una tercera carrera deportiva de 5K.

La ruta de este evento contempla un tramo de la avenida Normalistas, avenida de los Maestros y Fray Junípero Serra. En este caso, la autoridad recomendó rutas alternas como calle Hospital hacia la Calzada Independencia, calle Juan Álvarez hacia avenida Alcalde y avenida Circunvalación del Norte.

ESPECIAL

Afectaciones en rutas del transporte público

Ante la realización de estos eventos, la Secretaría de Transporte del Estado notificó que algunas rutas de transporte público se detendrán al paso del contingente, mientras que otras modificarán sus derroteros.

Por carrera del CUCS hacia el CUCEI, las siguientes rutas de transporte público se detendrán al paso del contingente: C16, C21, C64, C65, C107 y A07 de Mi Macro Periférico.

Por carrera en La Normal:

Rutas que se modifican: C23, C39-V2 La Punta – Hospital Civil, C124, T13C Centro Médico, T18, T18 Terranova, C38-V1 y C38-V2.

Rutas que se detienen: C07A, C27, C18-V1, C18-V2, C24, C28, C23-V1, C124 Panteón, T03, T03-C01, T09-C2 Circunvalación, C07 CTM, C08, C18-V1, C18-V2, C59, C119 Circuito, C123-V1, T06, T06-1, T06-2, T06-03 y T18A Terranova.

Por carrera en Zapopan:

Rutas que se modifican: T08 Américas, C72, C73, C84, C85 (dos vías), T16B-C06 La Magdalena, T16B-C07 Vistas, T16B-C08 Piedrera y 04 de la #RutaLópezMateos.

Rutas que se detienen: C81, C82, C85, C121-A, C136, T08-C01, T16B-C03, T16B-C04, T16B-C05, T16B, T16B-1 y T16B-C01.

Lee también: Confirman primer caso de variante K de influenza A H3N2 en México

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

