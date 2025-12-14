Acciones coordinadas por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) lograron rescatar sanas y salvas a cinco personas extraviadas en el Nevado de Colima, en hechos distintos.

La Unidad Estatal explicó que el primero de los incidentes ocurrió la noche del sábado, cuando cerca de las 21:00 horas se recibió el reporte de cuatro personas extraviadas en la zona conocida como “Los Arenales”.

Cuatro hombres de entre 20 y 23 años

“Se trató de cuatro masculinos de entre 20 y 23 años, originarios de Colima, de los cuales uno presentó mal de montaña y otro más fatiga”, explicó la UEPCBJ.

Fueron localizados por personal de la unidad estatal y valorados en el sitio con malestares leves; posteriormente, se les apoyó en el traslado a la terminal de autobuses para que pudieran regresar a casa, añadió la corporación.

El otro incidente ocurrió la mañana de este domingo 14 de diciembre. Se trató de un masculino de 65 años, originario de Guadalajara, que presentó malestar físico en el área de “Colimotes”.

“Nuestros oficiales arribaron al punto para verificar sus condiciones de salud y posteriormente se le brindó apoyo para trasladarse a su vehículo dentro del mismo parque”, refirió la Unidad Estatal.

Un hombre se encontraba semiconsciente

El sexagenario se encontraba semiconsciente y presentó un cuadro de hipertensión. Sus acompañantes reportaron que tiene antecedentes de problemas cardíacos; sin embargo, fue reportado fuera de peligro.

La UEPCBJ informó que el Nevado aún no cuenta con nieve, pero el parque se mantiene abierto para recibir visitantes. Se recomienda seguir las indicaciones del lugar para evitar percances o emergencias.

